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Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey"i ilk kez tiyatro sahnesinde

Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey"i ilk kez tiyatro sahnesine taşınacak.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:28
Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey"i ilk kez tiyatro sahnesinde

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey"i ilk kez tiyatro sahnesine taşıyacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ve Özer Tunca'nın yönettiği Reis Bey'in ilk gösterimi, Ankara DT aracılığıyla 2018-2019 tiyatro sezonunun açılışında (2 Ekim Salı), Küçük Tiyatro'da gerçekleştirilecek.  

Bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını konu alan oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Çetin Atay ve müziklerini de Oktay Köseoğlu yapıyor. 

Oyunda Osman Nuri Ercan, Zafer Güllü, Sevgi Tanrıverdi, Şemsettin Zırhlı, Çetin Azer Aras, Selma Bayraktargil, Şevki Çepa, Caner Kadir Gezener, Meliha Savaş, Levent Şenbay, Ercan Eker ve Savaş Tamer rol alıyor. 

Açıklamaya göre, oyunun okuma provaları için ilk kez bir araya gelen ekibi ziyaret eden DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oyunculara başarılar dilediği kaydedildi. 

Ziyarette, yeni sezonda oyunların yüzde 70'inin yerli eserlerden oluşacağını belirten Kurt, Türk tiyatrosunun gelişmesini ve ilerlemesini çok istediğini belirtti.   

Kurt, "Yeni yazarlara, yerli eserlere çok önem veriyoruz. Öbür türlü Türk tiyatrosunun gelişmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Oyunun konusu şöyle:

"Reis Bey, ağır ceza hakimidir. Ömrü otel odalarında geçmiş yalnız, tuhaf, taş kalpli bir kanun takipçisidir. Onun nazarında merhamet, idamlık bir suçtur ve cemiyette bir ferdi korumak için bir kişiye idam gömleği giydirmekten kaçınılmamalıdır. Günün birinde annesini öldürdüğü iddiasıyla huzuruna çıkarılan bir gencin idamına karar verir. Daha sonra genci suçsuz yere idam ettiğini anlayınca, Reis Bey'in buz gibi iç dünyası gizli bir sarsıntıyla yerle bir olur."  

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:28
  1. Ankara
  2. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
  3. Necip Fazıl Kısakürek
  4. Resi Bey

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