Necip Camuşcu kimdir? Necip Camuşcu YÖK üyesi mi oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine atama gerçekleşti. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu seçildi. Necip Camuşcu kimdir? Necip Camuşcu nereli ve kaç yaşında?

Prof. Dr. Necip Camuşcu, 8 Aralık 1967 yılında doğdu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi ve eski rektörü, Türk bilim insanı. 1967, Ankara doğumlu olan Camuşcu, ilk, orta ve lise eğitimimi de Ankara’da tamamladı. Sonrasında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi.

YÖK'ün diğer üyeleri şunlar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan'yu seçti.