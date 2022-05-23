Necdet Tekin kimdir, nereli kaç yaşında? Necdet Tekin hangi görevlerde bulundu?

İYİ Parti’ye katılan diğer isimlerin Ayşe Çebi, Kağan Boyacıoğlu, Necdet Tekin, Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Emin Özkurt olduğu parti tarafından açıklandı. Peki Necdet Tekin kimdir, nereli kaç yaşında? Nejdet Tekin ne iş yaptı? DSP'nin Milli Eğitim Bakanı olan Nejdet Tekin, daha önce de CHP'ye katılmıştı.

Necdet Tekin kimdir?

1947 yılında Kırklareli'nde doğdu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirdi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden İstatistik Doktorası derecesi aldı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeliği, bir dönem İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 20. ve 21. Dönem Kırklareli Milletvekilliği ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.