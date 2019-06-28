Saadet Partisi’nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar'dan sitem: İkisine de kırgınım
23 Haziran'da seçiminde Saadet Partisi adına yarışan Necdet Gökçınar, rakipleri Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na kırgın olduğunu söyledi.28 Haziran 2019 Cuma 12:39
23 Haziran'da yinelenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'dan değerlendirme geldi.
'Kırgınım'
Cumhuriyet'e onuşan Gökçınar, "İmamoğlu ve Yıldırım’a ikili canlı yayına ‘katılmayın’ çağrınız olmuştu. Benim kendilerine bir gönül kırıklığım var açıkçası. Canlı yayın söylentileri çıktığında onlara bir mesaj ilettim. Baştan beri uygulanan bu ikili sistem dayatmasına gelin hep beraber ‘hayır’ diyelim. Yapmadılar." dedi.
YORUM YAZ