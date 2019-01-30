Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz boşanıyor mu?
Sanatçılar hal ve hareketleriyle vatandaşlara iyi yönden örnek olması beklenirken, maalesef ülkemizde bunun tam tersi yaşanıyor. Ekranlarda hayranlıkla takip edilen sanatçılar gerçek hayatta vatandaşlara kötü örnek olmanın peşindeler. Kurtlar Vadisi dizisinden tanıdığımız Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz boşanıyor mu?30 Ocak 2019 Çarşamba 10:48
Sanatçılar hal ve hareketleriyle vatandaşlara iyi yönden örnek olması beklenirken, maalesef ülkemizde bunun tam tersi yaşanıyor. Ekranlarda hayranlıkla takip edilen sanatçılar gerçek hayatta vatandaşlara kötü örnek olmanın peşindeler. Kurtlar Vadisi dizisinden tanıdığımız Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz boşanıyor mu?
Oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada; Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır." dedi.
Necati Şaşmaz kimdir?
Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'ın Harput ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını bitirdikten sonra yaklaşık 6 sene Amerika'da yaşayan Şaşmaz, 2001 senesinde ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. Amerika'ya geri dönerken 2001 saldırıları olduğu için Türkiye'de kaldı. Bir süre Amerika'ya dönmeyi düşündüyse de, ailesinin ısrarları üzerine Türkiye'de kalmaya karar verdi.
Meslek hayatına da ilk olarak Ankara'da sigorta acentesi açarak başladı. Bu dönemde bir iş görüşmesinde Osman Sınav ile tanıştı ve bir televizyon projesinde çalışması için teklif aldı. Yaklaşık 1 ay teklifi düşündükten sonra projede yer almaya karar verdi ve böylece kamuoyunda Polat Alemdar olarak tanındı. Yapımcı ve senaris Raci Şaşmaz'ın kardeşi olan Necati Şaşmaz, sadece Ankara'da gerçek ismiyle çağrıldığını, İstanbul'da herkesin kendisini "Polat Alemdar" olarak tanıdığını söyledi.
Filmografi:
Kurtlar Vadisi
Ekmek Teknesi
Mavi Rüya
Kurtlar Vadisi Irak
Kurtlar Vadisi Terör
Kurtlar Vadisi Pusu
Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu)
Kurtlar Vadisi Filistin
Kurt Kanunu
Kara Kutu
Kurtlar Vadisi Vatan
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