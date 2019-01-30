Sanatçılar hal ve hareketleriyle vatandaşlara iyi yönden örnek olması beklenirken, maalesef ülkemizde bunun tam tersi yaşanıyor. Ekranlarda hayranlıkla takip edilen sanatçılar gerçek hayatta vatandaşlara kötü örnek olmanın peşindeler. Kurtlar Vadisi dizisinden tanıdığımız Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz boşanıyor mu?

Oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada; Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır." dedi.

Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'ın Harput ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını bitirdikten sonra yaklaşık 6 sene Amerika'da yaşayan Şaşmaz, 2001 senesinde ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. Amerika'ya geri dönerken 2001 saldırıları olduğu için Türkiye'de kaldı. Bir süre Amerika'ya dönmeyi düşündüyse de, ailesinin ısrarları üzerine Türkiye'de kalmaya karar verdi.

Meslek hayatına da ilk olarak Ankara'da sigorta acentesi açarak başladı. Bu dönemde bir iş görüşmesinde Osman Sınav ile tanıştı ve bir televizyon projesinde çalışması için teklif aldı. Yaklaşık 1 ay teklifi düşündükten sonra projede yer almaya karar verdi ve böylece kamuoyunda Polat Alemdar olarak tanındı. Yapımcı ve senaris Raci Şaşmaz'ın kardeşi olan Necati Şaşmaz, sadece Ankara'da gerçek ismiyle çağrıldığını, İstanbul'da herkesin kendisini "Polat Alemdar" olarak tanıdığını söyledi.

Filmografi:

Kurtlar Vadisi

Ekmek Teknesi

Mavi Rüya

Kurtlar Vadisi Irak

Kurtlar Vadisi Terör

Kurtlar Vadisi Pusu

Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu)

Kurtlar Vadisi Filistin

Kurt Kanunu

Kara Kutu

Kurtlar Vadisi Vatan