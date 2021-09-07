Necati Şaşmaz babası kimdir? Necati Şaşmaz ses kaydı

Kurtlar Vadisi adlı dizide Polat Alemdar rolüyle ünlenen Necati Şaşmaz’ın kendini ‘mehdi’ ve ‘seçilmiş kişi’ olarak gördüğü ve çevresine de bunu söylediği iddia edilen ses kayıtları gündeme geldi. Şaşmaz, kuzeni olduğu öne sürülen kişiye gördüğü rüyasını ve kendisinde oluşan halleri anlatıyor. Necati Şaşmaz'ın kuzeni olduğu öne sürülen kişiye "Ben maalesef seçildim" dediği duyuluyor.

Necati Şaşmaz ses kaydı gerçek mi?

Necati Şaşmaz’ın avukatı Ergün Sarıtaş, “Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaatta bulunduk.”

Necati Şaşmaz babası kimdir?

Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının lideri olduğu biliniyor. Abdülkadir Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın babasıdır. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Necati Şaşmaz dışında Zübeyr Şaşmaz ve Raci Şaşmaz adında 2 oğlu daha var. Abdülkadir Şaşmaz'ın Kadiri tarikatı lideri olduğu iddiaları gündemde. Necati Şaşmaz'ın avukatı "Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur?" demişti.