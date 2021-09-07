  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Nijerya'da kolera salgını! Binlerce ölü
Türkiye'den Mısır açıklaması
Barbaros Şansal'ın ahlaksızlığı cezasız kalmadı!
Biyografi Necati Şaşmaz babası kimdir? Necati Şaşmaz ses kaydı
Biyografi

Necati Şaşmaz babası kimdir? Necati Şaşmaz ses kaydı

Necati Şaşmaz ses kaydıyla gündemde. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar olarak tanıdığımız Necati Şaşmaz medyaya düşen ses kaydıda kendisinin seçilmiş olduğunu söylüyor. Peki Necati Şaşmaz Mehdi mi? Necati Şaşmaz ses kaydına ilişkin ne dedi? Necati Şaşmaz babası kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 13:15:00 - 2021-09-07 13:16:29
Necati Şaşmaz babası kimdir? Necati Şaşmaz ses kaydı

Kurtlar Vadisi adlı dizide Polat Alemdar rolüyle ünlenen Necati Şaşmaz’ın kendini ‘mehdi’ ve ‘seçilmiş kişi’ olarak gördüğü ve çevresine de bunu söylediği iddia edilen ses kayıtları gündeme geldi. Şaşmaz, kuzeni olduğu öne sürülen kişiye gördüğü rüyasını ve kendisinde oluşan halleri anlatıyor. Necati Şaşmaz'ın kuzeni olduğu öne sürülen kişiye "Ben maalesef seçildim" dediği duyuluyor.

Necati Şaşmaz ses kaydı gerçek mi?

Necati Şaşmaz’ın avukatı Ergün Sarıtaş, “Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaatta bulunduk.” 

Necati Şaşmaz babası kimdir?

Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının lideri olduğu biliniyor. Abdülkadir Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın babasıdır. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Necati Şaşmaz dışında Zübeyr Şaşmaz ve Raci Şaşmaz adında 2 oğlu daha var. Abdülkadir Şaşmaz'ın Kadiri tarikatı lideri olduğu iddiaları gündemde. Necati Şaşmaz'ın avukatı "Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur?" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay