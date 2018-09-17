0553 313 94 23

Necat Karataş kimdir? Necat Karataş MHP İzmir İl Başkanlığından istifa mı etti?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş son dakika haberlerine göre görevini bıraktığını duyurdu. Peki MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş neden istifa etti? Necat Karataş kimdir?

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:27
Necat Karataş kimdir? Necat Karataş MHP İzmir İl Başkanlığından istifa mı etti?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş son dakika haberlerine göre görevini bıraktığını duyurdu. Peki MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş neden istifa etti? Necat Karataş kimdir?

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, görevi bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karataş, "Muhterem Genel Başkanım Devlet Bahçeli tarafından atandığım MHP İzmir İl Başkanlığı görevimi bir başka dava arkadaşıma devrediyorum" diye yazdı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)listesinden İzmir İl Başkanı olarak aday olmuş ancak seçilememişti. İzmir İl başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) İzmir İl Teşkilatının 12’nci Olağan İl Kongresi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun başkanlığında gerçekleşmişti.  Kongreye, daha önce iki kez başkan seçilen Necat Karataş, tek aday olarak girmişti. Listeye giren Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu şekilde olmuştu: Veysel Şahin, Sayit Şanlı, Ali Peynirci, Şevket Alptekin, Avni Güngüler, Serdar Seçgin, Süleyman Bozkurt, Bahadır Altınkesen, Latif Alaboğa, Fikri Atılbaz, Fikret Türkyılmaz, Kamil Karslı, Salim Arduçlu, Taşkın Işık, Yusuf Çoban, Levent Gülebastı, Merih Cerit, Seyit Ali Aslan, Bahattin Koyuncu, M.Osman Ölmez, Adem Akkaş, Adil Özyiğit, Rıza Palamutçu, Fatih Şimdi, Ahmet Emekli, M.Emin Yaramış, Bahri Zümrütoğlu, Cihan Demir, Recep Genç, Ömür Yetimoğlu, Erol Kaşıkara, Ahmet Coşar, Muhammet Şahin, Namık Tunçer, Abdullah Şahin, Mehmet Çelik, M.Cihan Andaç, Hakan

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:27
  1. Kars
  2. İzmir
  3. necat karataş kimdir
  4. mhp izmir il başkanı necat karataş
  5. necat karataş istifa mı etti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekabet Kurulu'ndan 'Passolig' kararı!
    1. Rekabet Kurulu'ndan 'Passolig' kararı!
    2. 'Türkiye çağ atlamayı Menderes'in..
    3. Kilosu 940 lira! Siparişe..
    4. Avrupa Ligi'nde hakemler belirlendi
    5. İran'dan kritik İdlib açıklaması:..
    6. Bursa'da okulun dibinde korkunç..
    7. Lise mezunu Sahil Güvenlik uzman..
    8. Başakşehir'de adımını içeri attı,..
    9. Dünyaca ünlü Anzer balı satışa sunuldu!
    10. Çocuklara bol bol balık yedirilmeli
    11. S&P, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin..
    12. Tayfunu'na yakalanan uçak beşik gibi..
    13. Landshut kentinde millet isyan etti,..
    14. Cristiano Ronaldo'ya Twitter'dan..
    15. Düşe kalka büyürler ama...
    16. Servisle okula giden öğrenci polis..
    17. Asbest kanser yapıyor
    18. Rusya'dan petrol açıklaması! 'Üretim..
    19. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş..
    20. GBT kontrolünde ortaya çıktı! 11 yıl..
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber