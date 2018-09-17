Necat Karataş kimdir? Necat Karataş MHP İzmir İl Başkanlığından istifa mı etti?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş son dakika haberlerine göre görevini bıraktığını duyurdu. Peki MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş neden istifa etti? Necat Karataş kimdir?

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, görevi bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karataş, "Muhterem Genel Başkanım Devlet Bahçeli tarafından atandığım MHP İzmir İl Başkanlığı görevimi bir başka dava arkadaşıma devrediyorum" diye yazdı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)listesinden İzmir İl Başkanı olarak aday olmuş ancak seçilememişti. İzmir İl başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) İzmir İl Teşkilatının 12’nci Olağan İl Kongresi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun başkanlığında gerçekleşmişti. Kongreye, daha önce iki kez başkan seçilen Necat Karataş, tek aday olarak girmişti. Listeye giren Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu şekilde olmuştu: Veysel Şahin, Sayit Şanlı, Ali Peynirci, Şevket Alptekin, Avni Güngüler, Serdar Seçgin, Süleyman Bozkurt, Bahadır Altınkesen, Latif Alaboğa, Fikri Atılbaz, Fikret Türkyılmaz, Kamil Karslı, Salim Arduçlu, Taşkın Işık, Yusuf Çoban, Levent Gülebastı, Merih Cerit, Seyit Ali Aslan, Bahattin Koyuncu, M.Osman Ölmez, Adem Akkaş, Adil Özyiğit, Rıza Palamutçu, Fatih Şimdi, Ahmet Emekli, M.Emin Yaramış, Bahri Zümrütoğlu, Cihan Demir, Recep Genç, Ömür Yetimoğlu, Erol Kaşıkara, Ahmet Coşar, Muhammet Şahin, Namık Tunçer, Abdullah Şahin, Mehmet Çelik, M.Cihan Andaç, Hakan