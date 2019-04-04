Nebioğlu’nda "Ağaç Bayramı" töreni gerçekleşti

Zonguldak Valiliği tarafından Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Çaycuma İlçesi’nde "Ağaç Bayramı" programı düzenlendi.

Nebioğlu Beldesi Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindedüzenlenen programa AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar,Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapusuz, ÇaycumaBelediye Başkanı Bülent Kantarcı, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, AK Parti İlçe Başkanı VeyselKarani Doğancı, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire ve okul müdürleri, vatandaşlar katıldı.

Bölgede tarım ve hayvancılık için bir çok proje ve etkinlik yaptıklarını ifade eden Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, “Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurarak Tarım Bakanlığı’nın uygulamış olduğu 100 aileye 2 baş sür sığırcılığı projesini hayata geçirip Beldemize 400 tane büyükbaş hayvan getirdik. Özel İdare ve SYDV aracılığı ile hayvan sayımızı artırdık. 24 yıldan beri bu kooperatifin başkanlığını yapıyorum. Ancak tarım ve hayvancılıkta istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Eğitim olmadan yapıldığını gördük. Tek hayalim buraya tarım lisesi açıp mezun olan öğrencilerle birlikte tarım ve hayvancılığı geliştirmekti.Sulu tarım olmadan da tarım yapmak gerçekten çok zor. Dere ıslah çalışmaları ile birlikte tarım lisemizi açtık, Madenle Barajının projesi yapıldı. Baraj hayata geçince lisedeki öğrencilerimizin bilgi ve becerileri ile tarım ve hayvancılık gelişecek. Nebioğlu Batı Karadeniz’in üretim merkezi olacaktır. Okulu açtık ancak öğrencilerimizin çok istekli davranmıyor. Geçen dönem okulumuza 100 kişilik yurt yaptık ancak kapasite 40 kişiye düşürüldü. Yurt projemiz bu yıl askıda kaldı. Yurt çalışmaları devam ederken kapalı spor salonu yapma düşüncemiz de devam etmektedir. Okulun çevre düzenlemesini yaparak ağaç sevgisini aşılamaya çalıştık. Sera faaliyetlerimizde öğrencilerin katkıları ile devam etmektedir” diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ise asli hizmetlerinin yanında okul bahçelerini ağaçlandırma konusunda da programlar belirleyip uyguladıklarını kaydederek, “Her yıl yaklaşık 30-40 okula bu düzeyde hizmetler verip, katkımızı sağlıyoruz. Birçok yatırımımız var. Bizim düzeyimize göre mini bir yatırım ama Nebioğlu için önemli ve huzur duyduğum yatırım. Okulumuzun her tarafında nakış nakış emeğimiz var ve daha da güzelleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ülkenin en büyük zenginliğinin ormanlar olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:“Ormanların faydasını saymakla bitiremeyiz. Elimizde kullandığımız en basit eşyadan tutun, doğal yaşamın korunmasında da en büyük kaynak olan ormanlar yer almaktadır. Bu okulumuzda ormanla, ağaçla iç içe olan bir okulumuz. Biz toplum olarak üretmek zorundayız. Üretmenin de en temel yollarından bir tanesi tarımı, hayvancılığı ve üretmeyi öğretecek bu tip lise ve yüksekokullarımızın sayısını arttırmamız gerekiyor. Bu yaşlarda uygulama ile öğretilecek işler. İnşallah bu okuldan mezun olan öğrenciler kendilerini yetiştirmiş, üretmeyi ve çalışmayı seven gençler olur."

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise "Teknoloji ilerledikçe tembel bir toplum olan yönünde eğilimiz var. Daha çok çalışıp üretmek zorundayız. Tarım, hayvancılık ve ziraat bölgemizin en önemli geçim kaynağı. Ama toplum olarak et yemeği seviyoruz ama hayvan yetiştirmeyi sevmiyoruz. Sebze seviyoruz ama bahçede bir fide dikmiyoruz. 30-40 yıl öncesine kadar bölgemizde her yer ekilip dikilirdi. Organik üretim yapılırdı. Bunların hepsi terk edildi. Şimdi ise yeni eğitim alanlarımız da organik üretim yapmak için bir takım yöntemler uyguluyoruz. Orman Bölge Müdürü ve İl Tarım Müdürü arkadaşlarımız taşra tabir ettiğimiz bu bölgelerimize insanlarımızı yönlendirip sahip çıkması lazım. Bilimsel ve teknik anlamda nasıl daha başarılı ve verimli olacağımızı mühendislerim vatandaşlarımıza buluşuyor" dedi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı "Orman Bölge Müdürlüğümüzün esas görevi orman varlığımızı korumanın yanında üretimi artırmak ve varlığı korumaktır diyerek,"Ormanlar bizim milli servetimizdir. Ülkemizin en değerli hazinesidir. Bu topraklar asırlardır doğamıza beşik, ölümüze mezar görevi yaptı. Onun için biz bu ülkenin bir değil bin bir güzelliğine sevdalıyız. Çaycuma’da sera OSB kurulma çalışmaları devam ediyor. Hükümetimizin yatırım programına girdi. Alt yapı yapısı ile 1-2 yıl içinde bölgemizdeki tarıma dayalı endüstri olan seracılık en üst seviyede olacak. İleride bölge insanının tarımsal ihtiyaçları büyük oranda giderilecek" dedi.

Akabinde Nebioğlu İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterilerinin ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu. Ağaç ve orman konulu şiir ve komposizyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini protokol tarafından verildi ve okul bahçesine ağaç dikimi gerçekleştirildi.