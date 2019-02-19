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Nebil Özgentürk söyleşisine yoğun ilgi

Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen Nebil Özgentürk ile "Hayat, Memleket, Sanat" konulu söyleşi ve imza günü yoğun katılımla gerçekleşti.

19 Şubat 2019 Salı 15:21
Nebil Özgentürk söyleşisine yoğun ilgi

Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen Nebil Özgentürk ile "Hayat, Memleket, Sanat" konulu söyleşi ve imza günü yoğun katılımla gerçekleşti.


Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleşen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru’nun yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yaptı. Konuşmasında Odunpazarı Kent Konseyi’nin çalışmalarını anlatan Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi’nin Odunpazarı Belediyesi’nden bağımsız çalışmalar yaptığını söyledi. Kumru’dan sonra söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Demokratik bir ortamı sağlamak bizim görevimiz. Kent Konseyi ve diğer demokratik kitle örgütleri bizim başımızın tacı, ama tartışarak doğruyu bulmak şartıyla. Bu konuda da Eskişehir oldukça önemli bir noktada. Bunu sürdürmek istiyoruz, o konudaki desteklerinize de şimdiden teşekkür ederiz" dedi.


Nebil Özgentürk, söyleşisinin ardından kitaplarını imzaladı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:21
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