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Nebbaş nedir? Nebbaş ne anlama gelmektedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşmasında nebbaş kelimesini kullandı. Peki Nebbaş nedir? Nebbaş ne anlama gelmektedir? Merak konusu oldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:27
Nebbaş nedir? Nebbaş ne anlama gelmektedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşmasında nebbaş kelimesini kullandı. Peki Nebbaş nedir? Nebbaş ne anlama gelmektedir? Merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşmasında Türkiye üzerinde oynanan oyunlara değinerek, Nebbaş kelimesini kullandı. Peki Nebbaş nedir ve ne anlama gelmektedir. Nebbaş, ölüyle birlikte gömülen değerli eşyaları çalan kimse, ölü soyucu, kefen soyucu anlamına gelmektedir.

Başkan Erdoğan Rize'deki konuşmasında ABD'nin Rahip Brunson ile tehdidini açıklayarak "Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Diyerek şunları söyledi: "Türkiye'yi küçük hesapları için karşısına alanlar bunun bedelini ödeyeceklerdir. Ülkemize karşı tehdit politikası güdüp iflah olan bir siyasetçi yoktur. Bu milletin ahını alan belasını bulmuştur. Kim sabrederse zafere ulaşır. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, zafere erişeceğiz. Saflarımızda delik açtırmayalım. Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz."

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:27
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