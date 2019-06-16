"Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim zarfın içerisindeki dört pusulaya hiç itirazımız olmadı. Girdik kabine ve o pusulaları zarfın içerisine biz attık. Zarfın içerisindeki oylar masum. Ne zaman bunlar masanın üzerine çıktılar ve tasnif edildiler o zaman hile başladı. O zaman çalma çırpma başladı." dedi.

İstanbul Kuruyemişçiler Odası'nın Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Merkezi’nde düzenlediği kahvaltı programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletin 31 Mart seçimlerinde kendilerine yüzde 52 oyla verdiği mesajı aldıklarını söyledi.

Muhalefetin haksız ve mesnetsiz şekilde kendilerine yüklendiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Arkadaş, Binali ağabeyin 250 oyunu almış ve sıfır diye yazmış. Esnaf odası başkanları, muhtarlarımız var aranızda 250 oyunuzu rakibinize yazsınlar bakın bakalım kıyamet kopuyor mu kopmuyor mu? Bir tane iki tane değil, yüze yakın sandıkta Binali Bey'in 250 oyunu, 270 oyunu, 90 oyunu, 60 oyunu rakip adaylara yazacaklar biz ses çıkarmayacağız. Ancak itirazla 29 binken oyların yüzde 10'unu açtırabildik. Fark 13 bine düştü. 29 binden 13 bine Binali Beyin lehine düşüyor da 29 binden 46 bine Ekrem İmamoğlu'nun lehine niye çıkmıyor acaba? Bunu soruyorum."

- "Hakkımızı savunuyoruz"

Soylu, seçimlerde yaşanan usulsüzlük ve haksızlıklar nedeniyle itirazlarında haklı olduklarını belirterek, bunu yapmadıkları takdirde milletin kendilerine hesap soracağını kaydetti.

ABD’nin seçimlerin yenilenmesine yönelik tavrına da sert tepki gösteren Soylu, şunları aktardı:

"İtiraz etmeyeceğiz. Niye? Sosyal medyada sanatçılar öyle söyledi diye itiraz etmeyeceğiz. Amerika ‘not ettim’ dedi. Biz de 15 Temmuz’da ne yaptığını not ettik. Dünyada seçim sabıkası olan birinci ülke ABD'dir. Seçilmiş başkanlarını aldılar seçilmemiş adama verdiler. Dünyadan da kendilerine bir tek ses çıkartmadılar. Burada biz hakkımızı savunuyoruz. Bizi bağırışlarla çağırışlarla bastırmaya çalışacaklar. Teslim olacağız bunlara. O zaman ABD'ye de teslim olalım. S400 için ne söylüyorsa onu da yapalım. O zaman Afrin'e de girmeyelim. O zaman bizden istediği haracı ABD’ye, Avrupa'ya verelim. Oturalım koltukta, kalk dedikleri zaman kalkarız. Millet bize sormaz mı, 'Sen benim hakkımı sormaktan acizsin, kendi hakkını savunmaktan acizsin. Ben sana nasıl güveneyim."

Muhalefet partilerinin 31 Mart seçimlerinde sandığa atılan zarftaki dört oydan sadece büyükşehir belediyesi oyunun iptaline yönelik söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aklımızla dalga geçiyorlar. Bizim zarfın içerisindeki dört pusulaya hiç itirazımız olmadı. Girdik kabine ve o pusulaları zarfın içerisine biz attık. Zarfın içerisindeki oylar masum. Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı ve tasnif edildi o zaman hile başladı. O zaman çalma çırpma başladı. Şimdi diyorlar ki Fatih Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa niye iptal edilmedi? Ne kadar itiraz edersen et aradaki fark 30 bin. Aklımızla mı dalga geçiyorsunuz? Biz Bakırköy’e, Kadıköy’e itiraz etsek ne olacak? İstanbul'da Ataşehir, Maltepe, Çekmeköy ve Büyükçekmece'ye itiraz edilmiş. Sancaktepe’de itiraz edildi artı 100, eksi 100 bir şey çıkmadı. Hileyi sen 30 bin farklı Fatih'te yapamazsın, 120 bin farklık Esenler’de yapamazsın. Anketlere baktınız, seçim kafa kafaya gidiyor. İstanbul'un tamamına yönelik nerede yedirebilirsek bunu ortaya koydunuz. Oy pusulaları tutmuyor, çeteleler tutmuyor, sandık sonuç tutanakları tutmuyor. Bunların bilgisayarla YSK'ye bildirildiği numaralar da tutmuyor. Mühür yok, imza yok, numara yok, isim yok ve itiraz etmeyeceğiz biz. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?"

İçişleri Bakanı Soylu, kendisiyle ilgili 100 bin polisi İstanbul'da görevlendirerek seçimlerde oy kullandıracağı yönünde yalan haberlerin yayılmaya çalışıldığını bildirerek 31 Mart seçimlerinde bütün Doğu ve Güneydoğu’da 6 bin 600 polis görevlendirdiklerini, YSK başkanının da listelerin değişmeyeceği sözünü hatırlattı.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Kuruyemişçiler Odası Başkanı İsmail Taşkın, Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Zeynettin Aydın, bazı milletvekilleri, oda yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.