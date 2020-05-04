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Dini Bilgiler

Ne zaman dua edelim?

Ebû Dâvûd’dan rivayetle, Hz. Âişe (ra) validemizden şöyle nakledilmiştir: Resulullah, özlü dualardan hoşlanır, böyle olmayanları bırakırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:46:00 -
Ne zaman dua edelim?

Dua zamanı

-Ebû Ümâme’den rivayet edildiğine göre, “Yâ Resûlallah, hangi (zamanki) dua daha çok kabule şayandır?” diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz (sav), “Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar” diye cevap vermiştir. (Tirmizî)

-Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) cuma gününe dikkat çekerek  şöyle buyurmuştur: “Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o âna rastlar da Allah’tan bir şey isterse Allah, ona dilediğini mutlaka verir.” (Müslim)

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