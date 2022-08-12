İslami Dayanışma Oyunları için bir araya gelen İslam ülkeleri ne zaman İslam Birliği için bir araya gelecek?

Zalime ve zulme haddini anında bildiren kendi ordusunu ne zaman kuracak?

Savunma sanayiinde ne zaman kendine yetecek? Ne zaman İnsan hakları mahkemesini kuracak? İslam ülkelerinde adaleti bulamayanlar, niçin Hıristiyanlardan müteşekkil AİHM gider de Hakimlerden adalet dilenir? Bu utanç bize yetmez mi? Biz bize niçin yetmeyiz? Biz bu kadar aciz miyiz?

Teknolojide, tarımda, üretimde vb her alanda niçin dayanışma içinde olmayız?

Niçin ortak bir para birimimiz yoktur?

Daha ne kadar spekülatörlerin Dolar ve Euro patronlarının, emperyalistlerin oyuncağı, kuklası olacağız? Ne kadar?

Daha ne kadar sömürüleceğiz? Ne zaman aklımız başımıza gelecek?

Daha ne kadar BM içindeki 56 İslam ülkesi, BMGK’nın tahakkümüne boyun eğecek? Dünya 5’ten büyüktür. Haykırışa, baş kaldırışa daha ne kadar üç maymunu oynayacağız? Yahu kafanızı gömdüğünüz kumdan kaldırın artık Allah aşkına.

İkbal için, menfaat ve makam için bırakın artık bu korkak, öz güvensiz, kişiliksiz siyaseti.

Bırakın şu nemelazım, bananeci, bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetini. Cesur olun. Dik durun. İzzetli olun.

Unutmayın, “İzzet Allah’ın yanındadır”.

Haklının, mazlumun yanında, zalimin karşısında olun. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan konumuna düşmeyin.

Bırakın şu mezhep, cemaat, tarikat taasubunu. Batının bunu asırlardır kullandığını daha ne zaman idrak edeceksiniz?

Rabbimizin:

“Bölünmeyin, parçalanmayın. Allah’ın ipine topluca sımsıkı sarılın” emrine kulak verin Emrin gereğini yerine getirin. Tevhid çatısı altında buluşun. Tek referansımız Kur’an olsun. Tek ortak dilimiz Kur’an olsun. Hüküm kaynağımız Kur’an olsun. Bir Alimler Birliği kurun, tüm ihtilaflı konuları, Kur’an’ı önünüze koyun ve çözün. Aklın yolu birdir. Yeter ki, Rabbimiz buyurduğu gibi, akledin, düşünün ve araştırın.

Yoksa, Allah’a yemin olsun bu ümmet bir araya GELEMEZ.

Önce çuvaldızı kendimize batıralım. Yahu şu krallık, emirlik nedir? Allah aşkına. Var mı İslam’da böyle bir şey yok?

Madem, Rabbimiz:

Onların işleri aralarında İSTİŞARE iledir. Emaneti ehline veriniz. Sizden olan Emir el müminine itaat ediniz. Der. O zaman bırakın şu babadan oğula geçen krallığı, halifeliği, emirliği.

Bırakın millet İSTİŞARE ile başına seçeceği kendinden olan, ehil birisini, koyun önüne sandığı seçsin. Seçilen de:

Rabbimizin, “Ey Davut, adaletle hükmet” buyurduğu gibi. Adaletle yönetsin. Din de zorlamasın.

Tek Allah’ın emrini yerine getirip bir araya gelelim de ismimiz de varsın İslam Birliği olmasın. Adamların Hristiyan Birliği demediği AB dediği gibi. Bizde Avrasya Birliği diyelim. Ha sahi, biz ne zaman UYANACAĞIZ? Hasılı uyuyan bir ümmetten çok mu şey istiyorum?

Evet uyuyan birinden bir şey beklemek saflık olur. Selâm ve dua ile...