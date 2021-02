Kutsal dinimiz İslama ve onun kutsal değerlerine her asırda saldırılar olmuştur ve günümüzde de devam etmektedir. Tarihin derinliklerinden gelen bu isyan hareketleri günümüzde de bütün hızıyla devam ediyor. Şöyle ki Boğaziçi Üniversitesi avlusuna kutsal Kâbe’miz, Allah’ımızın evinin resimleri atıldı. Üzerlerine de eş cinsellerin, LGBT adındaki örgütün afişleri konulmuştu. Bu isyankârlar, bununla adeta şunu demek istiyorlar; biz erkeğin erkekle cinsel ilişki kurmasını haram sayan Allah’a ve onun kutsal Kâbe’sine ve bu değerlere bağlanan tüm Müslümanlara karşıyız, onların düşmanıyız. Şunu bilsinler ki tüm dünyaya eşcinselliği yayacağız diyorlar.



Kendini bilmez, insanlıktan çıkmışların yere attıkları fotoğrafta bulunan Kâbe, Allah’ın kutsal mabedidir. Onu Allah’ın emriyle Hz. Adem inşa etmişti. Nuh tufanından sonra tahribata uğrayan kutsal mabedi Hz. İbrahim’e (a.s.) oğluyla birlikte inşa etme emri verilmiştir. Şöyle ki “İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev Mekke’de bulunan mübarek ve alemler için hidayet kaynağı olan Kâbe’dir. (Ali-İmran s. 3/96) . Orada apaçık ayetler İbrahim makamı vardır. Kim oraya girerse emin olur, ona yol bulabilenlerin Beyti (Kâbe’i) hac etmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim küfür ederse şüphesiz Allah alemlerden ganidir. (Herkesten zengindir. Kimseye muhtaç değildir)” (Al-i İmran s.3/97)



Hz. İbrahim (a.s.) Kâbe inşasından sonra oğlu Hz. İsmail (a.s.) ile beraber Allah’a dua etti. “Ey Rabbimiz, bizi sana itaat eden iki Müslüman kıl ve neslimizden sana itaat eden Müslüman bir ümmet getir. Bize (Hacda) ibadet yerlerimizi göster ve tövbelerimizi kabul et. Sen tövbeleri hakkıyla kabul eden ve hakkıyla esirgeyensin.”(Bakara s. 2/128) Buna benzer diğer ayetlerle Allah’ımız tarafından Kâbe’nin kutsallığı tescillenmiştir.



Ne yazık ki Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafları yerlere atıldı. Üstüne de eşcinsellerin logosu konuldu. Bu faciayı yaşadık. Kendini bilmez gaflet ve dalalet bataklığında yüzenler her şeyden önce yoktan var edici olan Allah’a isyan bayrağını kaldırıyorlar. Kâbeyi inşa eden Peygamberlere, Kâbe’nin kutsallığını kabul eden bütün Müslümanlara hakaretlerini yağdırıyorlar. Demek istiyorlar ki biz hiçbir manevi değeri kabul etmiyoruz. Eşcinsellik bizim hakkımızdır. Bu yaşantı ve uygulamalara karşı olanlar da bizim düşmanımızdır. Onlara meydan okuyoruz. Bu zihniyette olanlar Ebrehe’nin ve benzerlerinin çağdaş temsilcisidirler. Ama Allah, Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’yi asker ve filleriyle birlikte helak ediverdi.



Kâbe’yi adeta ayaklarının altına alıp çiğnercesine davrananlar kendi eşcinselliklerinin cezasını da mutlaka çekeceklerdir. Asırlar önce Lut Kavmini eşcinsellikten dolayı helak eden Allah onları da helak edebilir. Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede geleceğimiz devlet adamlarını, bilim adamlarını yetiştiren üniversitelerimizde kendilerini eşcinselliğe kaptıran gençlerin örgütlenmeleri bütün hızıyla devam ediyor ve o ahlaksızlığı yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinde LİSELİ LGBTİ etiketleriyle gruplaşıyorlar. Dinimiz her türlü fuhşiyata karşıdır. Açık ve gizlisi her türlüsü haramdır. “Mü’minler arasında fuhşun yayılmasını isteyenlere dünyada da ahirette de acıklı azaplar vardır. Allah her şeyi bilir, siz bilmezsiniz.” (Nur s. 24/19) vb. Ayetler, ahlak dışı yaşantıların oluşmasına göz yummayı, insan hakları çerçevesinden bakarak onlara fırsatlar tanımayı yasaklar. Hayvanların bile yapmaktan çekindikleri ahlaksızlığı meşrulaştıranlar ve ona göz yumanlar, zemin hazırlayanlar hüsrandadırlar.



Bunun için eğitim ve öğretim programlarımızı kutsal dinimiz İslam’ın koyduğu inanç ve ahlak kurallarına göre yeniden ele almalıyız. Bilim ve teknolojide gençlerimizin en ileri safta olmaları için her türlü yol ve yöntemleri bulmalıyız ve dünyaya örnek olmalıyız, fakat ahlaki değerlerimizden tavizler vermeden çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmeliyiz. Ahlaki değerlere başkaldıranlara caydırıcı cezai müeyyideleri hayata geçirilmeliyiz. Yoksa ahiret hayatında bizden sonraki nesiller bizlerden davacı olurlar.



Onlar cehennemde yanar ama onlara o fırsatı verenler de sorumluluktan kurtulamazlar. Herkes bu tip davranış ve uygulamalara tepkisini koymalıdır. Son olaylar üzerine Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali ERBAŞ, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, DİYANET-SEN Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR, tepkilerini en güzel bir şekilde ortaya koydular. Tüm milletimiz de bu tip yaşantı ve isyanlara tepkilerini koymalıdır.



Allah; ülkemizi, tüm Müslümanları ve insanlık alemini bu tip yaşantıların, ahlaksızlıkların yaşantısından ve onların şerrinden korusun.