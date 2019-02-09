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"Ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım' diye geziyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "Solun adayı ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım' diye geziyor, daha bir tane proje duymadım, kitapçık bastıramadı, dönüp de insanlara bir tek söz veremedi. O zannediyor ki kavga edeceğiz, ayrıştırmayla karşı olanları toplayacağım, oy alacağım, gidip oraya oturacağım"

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:16
"Ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım' diye geziyor"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Solun adayı ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım' diye geziyor, daha bir tane proje duymadım, kitapçık bastıramadı, dönüp de insanlara bir tek söz veremedi. O zannediyor ki kavga edeceğiz, ayrıştırmayla karşı olanları toplayacağım, oy alacağım, gidip oraya oturacağım." dedi.

Özhaseki, Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı. 31 Mart yerel seçimlerinin sadece belediye seçimi değil aynı zamanda ülkenin beka meselesi olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Kimi arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partisinden, kimi arkadaşımız AK Parti'den ama hiçbirinin birinden farkı yok. İnşallah bizler beraber olacağız, kol kola vereceğiz, hep birlikte size hizmet edeceğiz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim buradan 'Ankara sola geçit vermeyecek, Ankara bizim olacak.' diyor. Evet, bunu söylemek hakkımız bizim çünkü dün bizim ilk belediye başkanlığına başladığımızda solun neler yaptığını çok iyi bilenlerdeniz."

- "Size mahcup olmayız"

Seçime kadar vatandaşlardan destek sözü isteyen Özhaseki, "31 Mart'tan sonra da görev bizde. 5 sene boyunca uyumadan, tatil yapmadan sizlere layık olmak için elimizden gelen gayreti inşallah gösteririz, çalışırız. Size mahcup olmayız." dedi.

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kendisine tevdi edildiği tarihten itibaren projelerine çalıştığını ve projelerini bir kitapçık haline getirdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu nihayetinde bizim 5 yıl boyunca yapacağımız işlerin taahhüdü. Altına da imza attık. Bunu yazmak kolay değil. Yarın bir gün bunu sizin karşınıza çıkarırlar, 'Bunu yazdın mı sen kardeşim, niye yapmadın?' Evet bunu yazmak kolay iş değil. Ama solun adayı ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım' diye geziyor, daha bir tane proje duymadım. Kitapçık bastıramadı. Dönüp de insanlara bir tek söz veremedi. O zannediyor ki kavga edeceğiz, ayrıştırmayla karşı olanları toplayacağım, oy alacağım, gidip oraya oturacağım. Yemezler, öyle bir şey yok."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:16
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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