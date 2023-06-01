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Avrupa Ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya şokta
Avrupa

Ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya şokta

Yeniakit Publisher
2023-06-01 09:33:00 -
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya şokta

Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin hazımsızlığı sürüyor. Şimdi de uygulamaya girmesi beklenen vatandaşlık yasası tartışması alevlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrası sokaklardaki sevinç gösterilerinden rahatsızlık duyanlar, şimdi de vatandaşlık yasasını öne sürdü. Erdoğan'a oy veren seçmen hedef haline getirilirken Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei (CDU), Erdoğan'ın kazanmasını, 'İç karartıcı' olarak yorumladı.

TÜRKLERİ UYUMSUZ GÖSTERDİ

FREI, bununla da yetinmedi ve Erdoğan'a oy verenleri 'Uyumsuz' olarak niteledi. CDU'lu siyasetçi, çifte vatandaşlığa da imkân tanıyan yasal düzenleme için "Yeterince uyum sağlamamış daha fazla insanın vatandaşlığa geçme riskini artıracak. Öncelikle uyumun başarıya ulaşması gerekiyor, sonra vatandaşlık verilmesi düşünülebilir" diye konuştu. FRANKFURT

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