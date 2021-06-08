Ne utanma, ne istifa ne de soruşturma var! Pompaladıkları korku yanlarına mı kalacak?

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Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Türkiye Kovid-19'la mücadelede adeta müthiş bir başarı veriyor. Dünyanın birçok ülkesi koronavirüsle baş edemeyerek gerek tedbirlerle insanlarını koruma, gerekse aşılama yaparak pandemiden kurtulmak adına iyi bir sınav veremiyor. Ancak, Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyanın en iyi sınavlarından biri verse dahi, ülkede 'istemezükçüler' olarak bilinen kesimler tarafından haksız yere eleştiriliyor. Bu kesimler, 'yaz gelince kışın kötü olacak', 'kış gelince yazın kötü olacak' diyerek vatandaşları korkutmaya çalışıyor. Ancak verilere bakıldığı zaman gerçekler açık seçik ortaya çıkıyor.

Tam kapanma ile kontrol sağlandı

Bilindiği üzere Nisan ayında Türkiye'deki vaka sayıları pik yaptı. 60 binli rakamlara ulaşan günlük vaka sayılarının giderek yükselmesi üzerine hükümet bir takım önlemleri yeniden uygulamak zorunda kaldı. Akabinde Ramazan ayında ve bayramın uygulanan tam kapanma ile vaka sayıları kontrol altına alındı. Ancak bu durumu hazmedemeyen bazı kesimler 'yalan' üretme ve insanları korkutma politikasına başvurdu.

Medyadan korku pohpohladılar

Koronavirüsle mücadele döneminde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen sol medya organları, sırf Erdoğan'ı kötülemek için hükümetin uyguladığı ve başarılı olduğu neredeyse bütün politikaları aralıksız eleştirdi. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden vaka ve hasta sayılarını online olarak yayınlamasına rağmen gerek vaka sayıları abartılarak verildi, gerekse vaka sayılarının gizlendiği yalanları ortaya atıldı. 'Yalan medyası' insanları endişelendirmek adına yaptıkları haberlere 'Korkutan açıklama' başlıklarını atarak Türkiye'de vakaların 75 binli sevilere çıkacağını söyledi.









Profesörler alet edildi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine en yakından tanıklık eden isimlerden biri olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Fox TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya'nın programında "Kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi." ifadelerini kullandı. Diğer profesörler sol medyaya yaptıkları açıklamalarda koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin kontrolünü kaybettiğini söyledi. Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabipler Odası, uçuk açıklamalara imza atarak vaka sayılarının 87 binlerde olduğunu, hatta başkentte hasta yatırmak için yer bulamadıkları yalanlarını ürettiler. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da boş durmadı. İmamoğlu da İstanbul'da ölen herkesi koronavirüsten ölmüş gibi açıklamalar yaptı. Peki sonuç ne oldu?









Türkiye'de son durum

Türkiye'de salgın kontrol altına alınarak vaka sayıları 60 binlerden 5 binli rakamlara düşürüldü. Aşı uygulamasında büyük bir ivme kazanılarak sağlık ocaklarında dahil aşılar yapılmaya başlandı. Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 31 milyonu aştı. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme başlatılarak vatandaşların psikolojik olarak rahatlaması sağlandı. Türkiye'de hayat normale döndürülmeye başlarken, ilerleyen günlerde aşı sayısının daha da artması ve vakaların daha da azalması ile hayatın tamamen normale dönmesi bekleniyor.





Peki bu yalanları söyleyenlere ne olacak?

Peki hayat normale dönerken İnsanları sırf politik sebeplerle korkutan bu kurum ve kişilere yaptıklarının hesabı sorulacak mı? Ankara Tabip odası Başkanı'nın insanları korkutan, insanların artık sedyede öleceği şeklinde algı ürettiği yalan açıklamaların hesabı sorulmayacak mı? "Kontrolü kaybettik" diyen sözde bilim adamlarının yakasına yapışılmayacak mı? İnsanlara korku pohpohlayan internet siteleri, bunlara konuşan sözde bilim adamları bir özür dileyecek mi? Milleti tedirginliğe sevk eden bu yalancılar hakkında savcılar harekete geçmeyecek mi? Devlet bu yapılanlara sessiz mi kalacak? Yazın rakamları gizledik diyerek, algı üreten bilim kurulu üyeleri istifa edecek mi?