Ne TRT ne ATV ne de Show! Olay iddia: Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos için o kanalla anlaşma sağladı

Hayranlarının merakla beklediği Kurtlar Vadisi Kaos için hazırlıklar sürüyor.

Ekranların en çok izlenen yapımlarından olan diziyle ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Önümüzdeki aylarda kast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin yerli ve milli hamlelerini duyuran yerli üretim sayfası, sosyal medya hesabından dizinin efsane karakteri Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos için anlaştığı kanalı duyurdu.

Daha önce Show TV ile anlaştığı iddia edilen fakat kanal yönetimi tarafından yalanlanan dizi için Necati Şaşmaz, projenin yapımcısı olarak Star Tv ile anlaşma imzaladı.