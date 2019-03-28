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"Ne temiz kağıdı, onları sana Kandil yazdı verdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Kılıçdaroğlu, (PKK ile iltisaklı ve irtibatlı belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili) 'Temiz kağıdı aldılar' diyor. Ne temiz kağıdı aldılar, onların PKK ile iltisaklı olduğunu sen biliyorsun. Onlar senin partinin değil, onları sana Kandil yazdı verdi ve sen onlarla iş birliği yapmak için liste yaptın. Onlarda temiz kağıdı yok çünkü senin kafan temiz değil"- "(Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu) Bana diyor ki 'En ahlaksız kampanyayı yapıyorsun.' Ben hangi ahlaksız kampanyayı yapıyormuşum? Ben senin gibi rahmetli Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş'ünü iki tane milletvekili çıkarabilmek için PKK'ya yaslayan ahlaksız mıyım da bana 'ahlaksız' diyorsun"

28 Mart 2019 Perşembe 16:01
"Ne temiz kağıdı, onları sana Kandil yazdı verdi"

BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile iltisaklı ve irtibatlı olduğunu belirttiği belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Temiz kağıdı aldılar' diyor. Ne temiz kağıdı aldılar, onların PKK ile iltisaklı olduğunu sen biliyorsun. Onlar senin partinin değil, onları sana Kandil yazdı verdi ve sen onlarla iş birliği yapmak için liste yaptın. Onlarda temiz kağıdı yok çünkü senin kafan temiz değil." dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye'nin önüne türlü zorluklar çıkarıldığını, ekonomik olarak saldırılar yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin her 10 yılda bir darbelerle karşı karşıya kaldığını anlatan Soylu, "Bize Amerika'dan, Avrupa'dan parmak salladılar, hep boynumuz bükük kalsın istediler. Tezgah üzerine tezgah kurdular, kumpas üstüne kumpas kurdular. Son 7 senede dahi anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalıştılar. Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatana 15 Temmuz darbesi yaptırdılar." dedi.

Birilerinin, Türkiye'de yaşayan insanların huzurlarını kaçırmak istediğini dile getiren Soylu, ülkeyi kaos ve karmaşa içinde bırakmaya çalışanlar olduğunu vurguladı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurdurmak istediler, kim engelledi biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan engelledi. On yıllar boyunca nesillerimizin uğraşacağı bir musibetle bizi karşı karşıya bırakmak istediler. Ardından Afrin'e binlerce tır silah gönderdi değil mi Amerika? Niye? 20-25 kilometre hemen ötemizde, orada bir terör yatağı, bir terör merkezi oluşturmak için. Amerika bize, 'Ey Türkiye sen Afrin'e sakın girme, girersen karışmam.' Biz Amerika'nın parmak sallamasına bakmadık çatır çatır girdik mi Afrin'e? İstedikleri şuydu; Irak'ın kuzeyindeki devletle Afrin arasında bir hat çekecekler, bir terör koridoru oluşturacaklar, Türkiye'yi güneyinden, Orta Doğu'dan ayıracaklar, Türkiye'yi kendi coğrafyasından ayıracaklar, ticaret yollarından ayıracaklar, ekonomi yollarından ayıracaklar ve Türkiye'yi kendi içine büzüşmüş bir ülke haline getireceklerdi. Türkiye buna müsaade etmedi."

- "Türkiye eski Türkiye değil"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, küresel güçlerin aksine, Türkiye'nin gittiği her yere huzur götürdüğüne dikkati çekti.

Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirdiklerini belirten Soylu, "Bu ülkenin 13-14 yaşındaki kızlarını alıp dağa götürdüler, annelerinin, saçlarını tel tel öreceği yaşta, 13 yaşındaki bir kızdan terörist yaptılar. O hayvan Karayılan">Murat Karayılan, o hayvan Cemil Bayık'ın masasına o çocukları meze edip, tecavüz edip, taciz edip bir daha anasına geri dönemesin, yüzüne bakamasın diye bunları yapanların burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz. Terör tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık, bakın dün dördünü daha gümlettik." diye konuştu.

Soylu, yerel seçim sürecine de değindi. Terör bağlantılı 325 kişinin muhalefet listelerinden meclis üyesi adayı gösterildiğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bir parti niçin PKK'ya patlayıcı taşıyanı koyar belediye meclis üyesi adayı yapar? Uyuşturucu satıp parasını PKK'ya göndereni niye belediye meclis üyesi adayı yapar? Bu ülkede karakol bombalayan, polis karakoluna molotof atan, Apo için ölüm orucuna yatandan belediye meclis üyesi olur mu? 325 PKK'lı, KCK'lı tek tek 178'i bunların terör örgütünden işlem görmüş, diyor ki Kılıçdaroğlu, 'Tutukla bunları.' Laf cambazlığı yapma. Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanımızın karşısında aday olmadı mı? 6-7 Ekim olaylarını yapan Selahattin Demirtaş, bunun suçlusu olan Demirtaş nasıl aday oldu? Çünkü mahkemeleri bitmemişti. 'Temiz kağıdı aldılar' diyor. Ne temiz kağıdı aldılar, onların PKK ile iltisaklı olduğunu sen biliyorsun. Onlar senin partinin değil, onları sana Kandil yazdı verdi ve sen onlarla iş birliği yapmak için liste yaptın. Onlarda temiz kağıdı yok çünkü senin kafan temiz değil."

Bakan Soylu, makamların ve mevkilerin gelip geçici, Türkiye'nin ise kalıcı olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu eleştiren Soylu, "Bana diyor ki 'En ahlaksız kampanyayı yapıyorsun.' Ben hangi ahlaksız kampanyayı yapıyormuşum? Ben senin gibi rahmetli Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş'ünü iki tane milletvekili çıkarabilmek için PKK'ya yaslayan ahlaksız mıyım da bana 'ahlaksız' diyorsun. Bugün Şanlıurfa'da oyun büyüktür. Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın giremediği iki yer; Şanlıurfa ve Adıyaman'dır. Şanlıurfa ve Adıyaman'da Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan ile birlikte Saadet Partililer orada kapı kapı gezip, tekrar Şanlıurfa'ya PKK'yı sokmak için çaba sarf ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ettiklerini ve bu konuda da büyük oranda başarı kazandıklarını da söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:01
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. miting

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