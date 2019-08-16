Ne olacak bu belediyelerin hali?

Nevzat Özpelitoğlu Balıkesir

Mahalli seçimlerin yapılmasının üzerinden henüz yıl değil, kısa bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen belediyelerde kendinden önceki yönetimin işe aldıklarını gözünün yaşına bakmadan atmalar, kovmalar ve daha doğru bir tabirle işten çıkarmalar gün geçmiyor ki, yaygın basında ve özellikle il ve ilçelerimizin mahalli gazetelerinde manşetlerde yer almasın.

Seçimler öncesinde partilerin dikkatlerini çekmek için "belediye başkanlıklarına talip olanlara, belediye meclis üyelikleri için adı geçenlere dikkat edilsin, yamuk insanlar sıraya dizilmiş” dedik ama maalesef anlatamamışız. Hani hep deriz ya "adam olmuşsa sağır, sen istediğin kadar bağır.’’ Gerek iktidar partisi adaylıkları ve gerekse muhalefet partileri adaylıkları konusunda uyarılarımıza kulak asmamışlar ki, işten atmaların yanı sıra yolsuzluk yaygaraları da daha şimdiden ayyuka çıkmış durumda.

Belediyelerin bir diğer garip icraatları ise, işe göre adam değil, adama göre iş imkânı oluşturmalarıdır. Genelde belediyeler pek çok fırıldak işlerin döndüğü yer olarak bilinir halk arasında. Abiler, ablalar, baldızlar, yeğenler, dayılar, bacanaklar hâsılı kelâm, yakın akrabalar hep belediye kadrolarında özellikle değerlendirilirler, özel ve has kabiliyetlere sahip olduklarından dolayı(!).

Hem muhalefet ve hem de İktidar partisi belediyelerinde ne iş yaptığını bilmeden dolaşanlar kıyamet gibi(!).

Yolsuzluk ve adam kayırıcılık iddiası ile çalkalanan il ve ilçelerin mahalli gazetelerindeki iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Parti yönetiminin üst kadrolarında bir zamanlar sözü dinlenir birilerinin çantasını taşıyarak ve yalakalığının mükâfatı olarak belediye meclis üyeliğine seçilen pek çok uyanıklara şahit olmuştur insanımız.