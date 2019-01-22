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Ne mutlu hakka halka gönül verenlere

Gazetemiz okurlarından Salim Demirhan, "Ne mutlu hakka halka gönül verenlere" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Ocak 2019 Salı 12:49
Ne mutlu hakka halka gönül verenlere

Salim Demirhan

Bütün varlıklar varoluşlarını Yaratana borçludur. O, yarattığı için her şey vardır. O, var etmeseydi hiçbir şey olamazdı. Yerler, gökler, ay, güneş, yıldızlar,  insanlar, hayvanlar, bütün canlılar cansızlar, bütün Âlemler.

İnananlar böyle bilir ve kabul ederler. İnanmayanlar sorarlar soruştururlar, sordukça da daha büyük çıkmaza batağa saplanırlar. Onlar için Yaratan yoktur, her şey doğanın ürünüdür, her şeyi doğa yapmıştır. Ama Doğa (tabiat) cansızdır, nasıl canlıları Kâinatı yaratır? Bir sandalye, masa, bina, her üretimin bir ustası her şeyin bir sahibi vardır, Kâinatın da yapanı yüce ALLAH’tır. İnanmayanlar hemen sorarlar, ALLAH’ı kim yarattı? İnanan kabul eder; O ezelde vardı ebette de olacak. İnananın ölçüsü İslam ve İslam’ın kitabı Hz. Kur’an’dır, inanan rahattır, yaşantısını İslam üzerine kurar, İslam üzerine yaşar. Onun gelecekten endişesi yoktur. O bu Dünya içinde çalışır, öte Dünya için de hazırlık yapar, bilir ki inananların asıl yurdu öte taraftır. İslam’ın Peygamberi Hz. Muhammed diyor ki: insanın Dünyada bütün ömrü, (yolcusun yoruldun, bir ağacın altında dinlendin ve tekrar yoluna devam ettin), işte Dünya hayatı bu dinlenme vaktidir.

Ben anlıyorum ki; Hayat geçmişten geleceğe uzanan sonsuz bir çizgi, Ömür o çizgi üzerinde bir nokta, o nokta Dünya hayatı, çok kıymetli, çünkü ebedi hayatın hazırlığı o noktada yapılıyor. İnanan güzel yaşıyor, insanlarla iyi geçiniyor, Hakkı, hak bilerek haksızlıktan sakınıyor. Sonsuz hayatta ALLAH’ın Cennetlerine kavuşmayı umuyor. Ne mutlu inananlara!

Üzülüyorum inanmayanlara, kısacık hayatta bir şeyler yapmak için onlara her yol  düz, her yol çıkar, bir şeyler yapayım derken hayatın sonu gelecek, ömür bitecek. Onlara göre Dünya hayatıyla her şey bitiyor. Hayır bitmiyor. Hesap zamanı başlıyor. İnkârcılar: YA RAB, bizi Dünyaya gönder Sana kulluk yapalım öyle gelelim diyecekler, ama kabul edilmeyecek.  Hesaba çekilecekler. Artık onlar için orada çok zor bir hayat başlayacak ve hiç bitmeyecek. Gelin dostlar, kardeşler, henüz Dünyada iken, ALLAH’a gönül verelim. Allah pişmanlık duyanları bağışlar. İnsanlar arasında ayırım yapmaz. O affetmeyi sever. Yeter ki, ona yüzümüzü çevirelim kulluk yapalım. İki cihanda bahtiyar olalım.

Ne mutlu ALLAH’a gönül verenlere, ne mutlu HAK ve halk için yaşayanlara. Onlar her iki Dünyada Cennetlerde yaşarlar.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:49
  1. Salim Demirhan
  2. Doğa
  3. Kâinat
  4. İslam
  5. Kur’an
  6. İslam’ın Peygamberi Hz. Muhammed
  7. Dünya hayatı

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