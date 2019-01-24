Ne mesaj verdi? 'Merkez kaç' ifadesini tekrar tekrar söyleyen Gülen'den dikkat çeken yüzük

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bu haftaki fitne saçan videosunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve millete hakaretler yağdırdı. Teröristbaşı Gülen, "Manevî anatomisi itibarıyla kendini çürümeye salmış insanlar, çevrelerindeki şuursuz, dalkavuk ve dünyaperest kimseler sebebiyle daha bir azgınlaşır, Firavunlaşır, sapar ve saptırırlar" sözleriyle alçakça saldırmaya devam etti.

'Merkez kaç'

Gülen, "Merkez kaç" ifadesini ise bir kaç defa vurgulaması dikkat çekti.

Parmağındaki yüzük

Giyidiği kıyafetler ve aksesuarlarla haşhaşi takipçilerine mesaj veren teröristbaşı Gülen, parmağına taktığı yüzükle dikkat çekti. Darbe mesajını haki cübbe ile veren Gülen'in parmağına taktığı yüzük "Ne mesaj veriyor?" sorularına neden oldu.