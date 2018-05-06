Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ne masajı, fuhuş salonu!

Burdur’da 2 sözde masaj salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 3’ü yabancı uyruklu kadınlardan oluşan 7 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı aramada cinsel içerikli hap, malzeme ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:56
Ne masajı, fuhuş salonu!

Burdur Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 1 ay süren takibin ardından 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. ‘Güzellik ve masaj salonu’ adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen 2 iş yerine, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9’u kadın toplam 32 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 4 çift, toplam 8 kişinin uygunsuz vaziyette suçüstü yakalandığı öğrenildi. Burdur Emniyeti tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 32 kişiden 3’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere, 7 kişinin ‘Fuhuşa yer temini ve aracılık etmek’ suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. 

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan, salonlarda detaylı bir arama yapan polis güçleri, cinsel içerikli hap ile 6.40 gram esrar maddesi ele geçirdi. 

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:56
  1. Burdur Emniyet Müdürlüğü
  2. fuhuş operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor!
    1. Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri..
    2. Fatih Terim Donk için talimatı verdi:..
    3. Ülkede büyük şok! Patlama oldu: 7 ölü
    4. Fenerbahçe'den transfer bombası Nuri..
    5. İsrail’den İran'a tehdit: Geç olmasın...
    6. Ankara’yı sokaklara dökecek maç yarın
    7. Çavuşoğlu canlı yayında Rusça..
    8. Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri:..
    9. Beşiktaş'ta "Oğuzhan" depremi
    10. ''Bedava tatil kazandınız''..
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    12. MHP'de 50 il ve ilçe başkanı aday..
    13. Tüm Türkiye nefesini tuttu!..
    14. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. Kazasız işyerine teşvik
    16. Manisa'da bisikletli çocuk kamyonun..
    17. Amerika'dan tehlikeli hamle! Yeniden..
    18. Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez..
    19. Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu!
    20. Misinalara takılan allı turna kurtarıldı
    Kuveyt Türk
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...