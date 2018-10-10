İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli şartları yerine getiren çalışanlar ne kadar süre işsizlik maaşı alabileceklerini araştırmaya devam ediyor. İşsizlik maaşı almak isteyen çalışan, işsizlik maaşının nasıl alacağını ve ne kadar süre işsizlik maaşı alabilirim? sorularının cevabını araştırıyor. Peki 2018 yılında işsizlik maaşı kaç ay alınabiliyor? İşsizlik maaşı ne kadar süreyle alınır?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.