Ne kadar korona aşısı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Trabzon aşılama sayısı

Türkiye'de aşılananların sayısı da artıyor. Sağlk Bakanlığı günlük korona vaka tablosununun yanında günlük aşılama sayılarını canlı olarak vermekte. Koronavirüs tebirleri kapsamında uygulanan aşılarda bugüne kadar 6,5 milyon kişi aşı yaptırdı. Bunlardan 1 milyon 45 bini ikinci doz aşılamayı da tamamladı. Aşı çalışmasının tüm hızıyla devam ettiği Türkiye'de en fazla aşılanan il İstanbul oldu. Yaklaşık 1 milyon 61 bin kişi koronavirüs aşısını yaptırdı.

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İstanbul’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

1.062.193 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Ankara’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

575.792 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İzmir’de ne kadar korona aşısı yapıldı?

443.691 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Bursa ne kadar korona aşısı yapıldı?

236.585 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Adana’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

171.362 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Samsun’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

128.370 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Diyarbakır’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

68.872 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Şanlıurfa’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

50.740 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Antalya’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

164.848 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Muğla’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

111.607 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Trabzon’da ne kadar korona aşısı yapıldı?

88.529 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Koronavirüs geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?

"Covid-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Kovid-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir."

Koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa karşı ne kadar süre korunacağım?

"Klinik çalışmalarda, inaktif Covid-19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Covid-19 aşılarının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir, bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Korona aşıları dışında yer alan grip, zatürre, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK), verem ve benzeri aşıların Covid-19'a karşı koruduğuna dair kanıtlanmış bir bilgi yoktur.

Korona aşısının yan etkisi nedir?

Korona aşısı olanda hangi yan etkiler görülür? Bugüne kadar Covid-19 aşılarına yönelik yürütülen klinik çalışmalarda ve mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar, yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.