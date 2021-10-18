Osmanlı’nın son döneminde Bekri Mustafa diye bir şarapçı vardı. Bir gün Sultan Ahmet Camii’nin avlusunda otururken camiye bir cenaze gelir. Cemaat cenaze namazı kıldırmak için imam bulamaz. Bekri Mustafa o sırada orada oturmaktadır. Cemaat sakallı cübbeli orada görünce bu adam bilge bir adama benziyor diyerek cenaze namazını kıldırmak için ona teklif ederler. Hemen toparlanan Bekri Mustafa safın en önüne geçer ve cenaze namazını kıldırır. Ve namaz bitince cenazeye eğilerek bir şeyler mırıldanır. Cemaatten birkaç kişi meraklanır ve Bekri Mustafa’ya “ölüye ne söyledin” diye sorarlar. Bekri Mustafa “öbür dünyada ‘bu dünyada ne var ne yok’ diye sorarlarsa ‘Bekri Mustafa Sultan Ahmet Camii’ne imam oldu’ dersin. Onlar da dünyanın halini anlarlar” diye cevap verir. Bu kıssayı niçin anlatıyorum biliyor musunuz?

2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacağım. Birincisi, Babası Patnos’ta tapu müdürü iken hediyesiz iş yapmadığı söylenen tapu müdürünün oğlu olan soyadı Karabulut iken ve ne hikmetse Kılıçdaroğlu olarak değiştiren bir abidik gubidikle CHP’nin başına geçen yalan makinesi Kemal Kılıçdaroğlu. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları açıklanırken bir otelde sarhoş olan bir rezalet çıkarmasın diye odasının kapısı kilitlenen Muharrem İnce. Üçüncüsü, Sivas Belediye Başkanı iken Madımak olaylarında herkes ceza alırken nasılsa hiçbir ceza almayan gizemli Temel Karamollaoğlu. Dördüncüsü, 25 yıl evvel Anavatan Partisi’nden İçişleri Bakanı olan ve 28 Şubatçı bir generalin seni gelir İçişleri Bakanlığının önünde kazığa oturturum diyen darbeci generale gık diyemeyen, yıllar sonra dava açıldığında müdahil bile olamayan sahte kabadayı Meral Akşener. Evet müstakbel cumhurbaşkanı adaylarını söze böyle anlatmış olduk. Evet bu adamlar sıradan bir devlet memurluğuna talip olmuyorlar. Ülkenin en büyük makamına yani cumhurbaşkanlığına talip oluyorlar.



Ne günlere kaldık Ya Rabbi.

Şairin biri demiş ki

“Bak şu zamana zamana

Şahinler esir düşmüş saksağana

Cins atlar hu çekerken samana

Eşekler doymuş arpaya.”



Allah korusun ülkemiz bu adamların eline düşse bir yıl içinde ülkeyi batının, ABD’nin eline teslim ederler ve Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa gibi yurtdışına kaçarlar.



Benim tavsiyem; (Cumhurbaşkanımıza bir şey olursa/Allah uzun ömürler ve sağlık nasip etsin. Hepimiz faniyiz. İçeri düşman dolu, hain dolu.) Aslan gibi Süleyman Soylu var, Mevlüt Çavuşoğlu gibi koç gibi aday var, yiğit Hulusi Akar var. Mangal yürekli Bekir Bozdağ var. Bu topraklar Alparslanlar, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler doğurmuştur. Sonra Türk Milleti büyük peygamber İbrahim peygamberin duasını almıştır.



Sarsılır, yıkılmaz. Gezi olayları, Kobani olayları, 15 Temmuz kalkışması bunun ispatıdır. Burada yazımı bitirirken bir çift laf da Anayasa Yüksek Mahkemesine edeyim. Refah Partisinin ve değerli insan Erbakan’ın ne terörle ne de Fetö ile ilişkisi vardı ama on beş günde apar topar partiyi kapattınız ve değerli devlet adamı, Kıbrıs’ın gerçek fatihi Erbakan’ı mahkum ettiniz. Pekala suçlu belliyken, yer belliyken, mağdurlar belliyken HDP’yi aylardır niçin kapatmıyorsunuz? Yoksa HDP’den çekiniyor musunuz? Eğer korkuyorsanız o koltukları hemen terk edin. Bu ülkede yiğit hakimler, savcılar da var. Bu ülke tehlikeye düşerse bizim çocuklarımız varsa sizin de çocuklarınız var.