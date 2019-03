İhsan Aydemir

Nasrettin hoca bir köye gitmiş köpekler saldırmış yerden taş ARAMIŞ bakmış ki hepsi yerli (çakılı) taş, ya Rabbi demiş bu nasıl köy taşları bağlamışlar köpekleri salmışlar. Şimdi de ne günlere kaldık, kim kimin yanında kimlerle beraber hayret. CHP, HDP, İP, SAADET bir araya gelmişler ERDOĞAN’I YOK EDELİM. Hepsi neyse de ey Saadet sen neymişsin be. Başörtüsü simge CHP’LİLER LAİKLER AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ. 28 Şubat’çılar bize YARDIM etmeli vay be sen nenmişsin be. Ey Karamolla senin bu yaptığın neye benzer söyliyim. Gelin NEMRUTLA beraber olalım İBRAHİM’İ ateşe atalım, Firavun’la bir olalım MUSA’yı yok edelim, Ebucehille işbirliği yapalım Ebubekir, Ömer, Hamza’yı altedelim. Vay be adil düzen, önce ahlak ve maneviyat, milli görüş. Rahmetli Erbakan ve biz eski Milli Selametciler kıyamet günü sizlerin yakasına yapışacağız. Senin yanındakilerin CHP’den hiçbir farkınız yok.