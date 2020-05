Böyle bir başlık attım diye hemen bilim karşıtı yaftası yapıştırmaya kalkmayın. Derdim şu! Her fırsatta bilimsel yöntem, bilimin gücü diyenler, haşa bilimin neredeyse yakında ölüme çare bulacak kadar ilerlediğinden dem vuranların, bir virüs karşısında nasıl da çaresiz kaldıklarını görmemiz… Kaç aydır hani aşı, hani ilaç hani ilerleme! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz… Hâlâ şu virüsün insan üretimi, laboratuvar ürünü mü? Yoksa doğal bir virüs mü ona bile bir açıklık getirebilmiş değiller! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz… Çin’in Whan eyaletinden mi çıktı bu virüs, yoksa ABD’den ya başka bir ülkeden mi geldi? Nereden türedi! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz…

Hatta ortada basit bir grip virüsünün olduğunu, testler ile abartma ve korku ile pandemi haline getirildiğini (Alman Dr. Med Claus) iddia edenler bile var. Yani diyor ki doktor, grip belirtisi gösterenlerde elbette ki tahlil sonucu pozitif çıkacak! Yani bu korona virüsü bu seneki grip virüsü, basit bir infülenza! Tahlil sonucu hemen tedaviye geçiliyor. Tedavide kullanılan ilaç, başka bir araştırmaya ve doktora göre ise zararlı! Covid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının özellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında kalp durmasına ve ölüme sebep olduğunu söylüyor! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz…

Bir başka iddia! Korona virüsüne, hıv- aids mikrobundan parçalar eklendiği, LGBT’nin güç kaybetmesi üzerine asıl amacın dünya bilim adamlarına, aids hastalığına aşı buldurmak olduğunu söyleyenler var! Çok mu mantıksız bu açıklamalar! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz…

Bütün dünyada bir alarm verildi. Okullar, ibadethaneler, fabrikalar, alışveriş merkezleri tatil! Sokağa çıkma yasağı var! Bu virüs nasıl bulaşıyor, mesafe bir metre mi üç metre mi! Havada asılı kalır mı kalmaz mı! Nasıl bu kadar hızlı bulaşıyor, yayılıyor? Ciddi tatmin edici bir açıklama yapan yok! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz… Bir fikir beyan edince, hemen saldırı susturma! Komplocusun, bunlar söylenti! Sahi sen sağlıkçı mısın? Profesör müsün? Doçent misin! Yok değilim de gardaş, buyursun onlar bir açıklama yapsın! Bizi kesin inandırsın! Ne de olsa bilim kesin şeylerle deneylerle, sonuçlarla ilgilenir, konuşur! Buyursun, konuşsun! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz… Hâlâ covid-19 vakası bildirmeyen ülkeler var! Test yapmayan, tahlil yapmayan! Test kiti almayan! Sahi test kitlerinin güvenilir olmadığını söyleyenler bile var! Yani Mülayim Sert’le Mülayim Ters gibi! Hasta olmayana hastasın, hastaya hasta değilsin denme ihtimali ne kadar?

Bu virüs o kadar tehlikeli ise acaba bazı pozitif çıkanlar neden eve gönderiliyor? Ölenler tedavi sırasında mı ölüyor yoksa evde mi? O ilacı kullananlar mı daha çok iyileşiyor, kullanmayanlar mı? Hastanede ölenlerle evde ölenlerin oranı ne! Hangisi daha fazla! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz… Bu virüsün gerçekten 5G ile bir ilgisi var mı? Ya da Bill Gates ile Elon Musk ile alakası ne! Dünya sağlık örgütünün buradaki konumu ne? Kimden yana! Aşısı önceden hazır mıdır? Yoksa bulunacak mı? Hiç bulunmayabilir mi? Virüs mutasyona uğrarsa bulunan aşı işe yarayacak mı? Yoksa sil baştan yeni virüse göre mi bir aşı bulmak gerecek! Sahi ikinci dalga dedikleri, dünya ile ikinci kere dalga geçmek olabilir mi! Aklımda kaygılı endişeli belki delice belki cahilce! Sorular! Ne diyorsun by bilim! Bir açıklama bekliyoruz…