Merhum alim Mehmet Zahid Kotku: Ne dervişlikte, ne şeyhlikte iş yok

Üstad Merhum Ali Ulvi Kurucu şöyle anlatmıştı onu:

Sanki Rasulullah'ı görüyor da, o nasıl hareket ediyorsa öyle hareket ediyordu. Vefatından bir hafta önce Hacdan dönerken Medine'de şöyle söylemişti: Dünyada her şey boş, para da boş, kitap da boş, dervişlik de boş, şöhret de boş. Mühim olan iyi bir kul olabilmektir. İnsan bunu seksen yaşından sonra anlıyor. Ne dervişlikte, ne şeyhlikte iş yok. İş, Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'a sevgili kul olabilmekte.