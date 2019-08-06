0553 313 94 23

Ne dede mesleğinden ne de edebiyat aşkından vazgeçti

Uşak’ta iki üniversite bitirmesine rağmen dede mesleği olan saat tamirciliğinden vazgeçmeyen 64 yaşındaki adam biri tanıtım, hikaye ve şiir alanında olmak üzere 6 kitap yazdı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:45
Ne dede mesleğinden ne de edebiyat aşkından vazgeçti

Uşak’ta iki üniversite bitirmesine rağmen dede mesleği olan saat tamirciliğinden vazgeçmeyen 64 yaşındaki adam biri tanıtım, hikaye ve şiir alanında olmak üzere 6 kitap yazdı.


Mehmet Sezai Keyvanoğlu (64) Uşak’ın en eski yerleşim merkezinde bulunan, kendine ait iş yerinde saatçilik yaparak geçimini sağlıyor. Edebiyat Fakültesini ve Yüksek Öğretmen Okulunu bitiren Keyvanoğlu aradan geçen onca yıla rağmen ne dede mesleği olan saat tamirciliğinden ne de edebiyattan vazgeçti. Fakülte bitirmesine rağmen dede mesleğinden vazgeçmeyen Keyvanoğlu, kitap yazarak edebiyat ile olan bağını da hiçbir zaman koparmadı. Öğrencilik yıllarında başladığı şiir ve Uşak tanıtım kitaplarını da yazmaya devam eden Keyvanoğlu, "Bir Masal Şehriydi Uşak, Bir Zamanlar Uşak, Eski Uşak’ta Sosyal Hayat, Sen Hep Beş Dakika Kala Gel, Çıkmaz Sokak ve Gurbet Türküsü" isimli 6 kitap yazdı. Keyvanoğlu’nun en dikkat çekici kitabı ise icra ettiğini mesleğini şiir dilinde yazdığı ’Sen Hep Beş Dakika Kala Gel’ isimli şiir kitabı.



“Saatçilik mesleğimize devam etmekteyiz”


Mesleğini ve edebiyatı çok sevdiğini onun için her ikisini de birlikte yürüttüğünü ifade eden Keyvanoğlu, henüz lise sıralarındayken şiir yazmaya başladığını ve önce bölgesel gazetelerde, sonra daulusal gazete ve dergilerde Mehmet Sezai adında şiirlerinin yayınlandığını ifade etti. Keyvanoğlu, “Liseyi bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim aynı zamanda da İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu da bitirdim. Bütün bunlara rağmen dededen toruna saatçiliğimiz olduğu için ticaret hayatına atıldım. Ancak edebiyattan hiçbir zaman kopmadım. 2006 yılında ilk şiir kitabını çıkardım. Sen Hep Beş Dakika Kala Gel adındaki bu şiir kitabım Uşak ve birkaç şehirde 3 baskı yaptı. Ardından Gurbet Türküsü isminde hikaye kitabı çıkardım. Ardından bir şiir kitabı daha çıkardım. 1950-60’lı yılların o küçük sevimli, benim deyimimle bir masal şehri olan Uşağımız da bazı örf, adet ve geleneklerimizin yok olduğunu gördüm. Sadece bu sebepten dolayı Bir Masal Şehridir Uşak kitabını çıkardım. Uşaklı halkımız tarafından bu kitap çok beğenildi. Bu arada yine saatçilik mesleğimize devam etmekteyiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:45
  1. kitap
  2. hikaye kitabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları
    1. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    2. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    3. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    4. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    5. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    6. Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı
    7. Somali ordusu bir kasabayı..
    8. Büyükşehir’den 17 ilçeye sağlık hizmeti
    9. MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme..
    10. Şifa arayanların adresi: İspendere..
    11. Akçadağ’da taziye yemeği uygulaması..
    12. CHP'de ihraç krizi büyüyor! Partiden..
    13. Malatya Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
    14. Benin'de tekne battı: 12 ölü
    15. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü..
    16. Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık..
    17. Halterde Türkiye şampiyonu İlkadım’dan
    18. CHP, seçim sonuçlarını il..
    19. Gloria Kupası'na doğru
    20. Kuşadası’na 3 gemiyle 3909 turist geldi
    21. Arkeopark kazılarında sona gelindi
    22. Botla açıldığı denizde kaybolan genç..
    23. "Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında..
    24. Bursa Büyükşehir Belediyesinden seyyar..
    25. AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek
    26. BEDAŞ'tan yeni yapılara yönelik enerji..
    27. Esentepe TOKİ Parkına malzeme montajı..
    28. Polisten kaçan şüphelilerin..
    29. Mahkemede kendisini vuran eşini..
    30. FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'