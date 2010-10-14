Ne çabuk unuttun Kemal Bey

Hükümetin emeklilere yaptığı zammı “yetersiz” bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü iken emekliye bırakın zam yapmayı, ‘maaş bile ödeyemeyeceği’ şeklinde tehditkâr açıklamalar yapmış. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2011 Ocak ayında emekli aylıklarına yüzde 21.7’e varan oranlarda artış yapılacağını belirtmişti. Erdoğan, en düşük emekli aylığındaki artışın yıllık 80-91 lira arasında olacağını söylemişti.



KEMAL BEY HERHALDE UNUTTU!



CHP’nin grup toplantısında milletvekillerine seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin emeklilere yaptığı zammı yetersiz buldu. Emeklilere yapılan zammı “yetersiz” bulan Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü iken emekliye bırakın zam yapmayı 1993 yılının şubat ayı ve sonrasında ‘maaş bile ödeyemeyeceği’ şeklinde tehditkâr açıklamalar yapmış. KİT’lerde başlayan res’en emeklilik sistemine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, 21.10.1992 tarihli Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, emekliye maaş ödeyemeyeceğini söylüyor. SSK Genel Müdürü iken emekliler aleyhine açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, kurumun emekliler yüzünden zarar ettiğini savunuyordu. 14.05.1995 tarihli Milliyet gazetesine “SSK’yı geç emeklilik kurtarır” şeklinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun, kurumun finansman açığının 100 trilyonu bulduğunu ifade ederek, “Eğer emeklilik yaşını yükselten yasayı yürürlüğe koymazsak bu kara delik giderek büyür” dediği görüldü. Emeklileri yaptığı açıklamalarla bir yük olarak gören Kılıçdaroğlu’nun, gazetedeki açıklamaları şu şekilde devam ediyor: “Kılıçdaroğlu, emeklilere ödenen maaşla birlikte sosyal yardım zammının SSK’nın mali yükünün yüzde 60’ını oluşturduğunu belirterek, bu yükün SSK’nın sırtından alınması gerektiğini vurguladı.” “Kılıçdaroğlu aynı açıklamasında daha da ileri giderek, ‘Ben olsam SSK’nın sağlık hizmeti vermesinden vazgeçerim’ diyor.”



ÇİFTE ZAMMA KARŞI ÇIKMIŞTI



15.05.1998’de Milliyet gazetesinde yer alan “Kılıçdaroğlu: 60 yaş şart” başlıklı haber ise şöyle: “Kılıçdaroğlu, kurumun finansman durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti. Geçen yıl sigortalı sayısının yüzde 4.6 artmasına karşın emekli sayısının yüzde 7.6 arttığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, 1996 yılındaki emekli ödemelerinin geçen yıl 821 trilyon liraya ulaştığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, emekli yaşının 50-55 değil, 60 olması gerektiğini söyledi. Hükümetin emeklilere verdiği çifte zammı da eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: (1996’da zaten 206 trilyonluk açığımız olacaktı. Yeni uygulama ile her ay 5 trilyonluk daha yük üstlenmiş olduk)”.