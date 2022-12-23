Ne altın ne de dolar! Resmen duyurdular: 2023'te patlayacak

Altın ve gümüş fiyatları 2023 yılı tahminleri yapıldı. Analistler hem altın fiyatlarının hem de gümüşün gelecek yıl ümit verici olduğuna dikkat çekerek, değerli metaller için kazanç beklentisinin öne çıktığını söylediler. Ancak bunun yanında birçok analist gümüşün volatil yapısı ve son iki yılda yeterince ilgi görmemesi nedeniyle 2023’te sarı metalden daha fazla toparlanabileceğini söylüyor.

Beyaz metal, kendisini destekleyen makro ortam, güçlü fiziksel talep ve teknik görünüm olarak analistlere göre karışık bir yılın ardından 2023'te altından daha iyi performans gösterebilir. Yılbaşından bugüne spot gümüş yüzde 3 artışla ons başına 23.80 dolara, spot altın yatay bir 1.815 dolar bandında işlem görüyor.

2020'den beri süper döngü içinde

Ekonomi Gazetesi’nden Evrim Küçük’ün haberine göre, Wells Fargo'nun reel varlık stratejisi başkanı John LaForge, "Gümüş konusunda biraz daha pozitifim, çünkü ons başına 23 dolara geri döndük. Bu yüksek beta oyunu. Hisse senetlerinin düştüğü bir yılda, değerli metaller esas olarak hisse senetlerini takip eder. Bu tür bir ortamda, gümüşün istikrar kazanması altının daha iyi performansa işaret ediyor” şeklinde konuşuyor. LaForge, emtiaların 2020'den beri bir süper döngü içinde olduğunu ve özellikle diğer emtialara göre ne kadar ucuz olduğu düşünüldüğünde gümüşün bu süreçte özel bir rol oynayabileceğini belirtiyor ve ekliyor:

"Süper döngüde bir ürünün beta katsayısı yüksekse daha iyi sonuç verdiğini görürsünüz. 1999-2011 arasında gümüş, altından çok daha iyi performans göstermişti.”

Beta katsayısı, risk ölçüsü olarak kullanılıyor. Beta katsayısı yüksek olan bir ürünün riski ve beklenen getirisi daha fazladır.

'Altından daha iyi performans gösterecek'

Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman da, gümüşün yatırımcılar tarafından ihmal edildiğini, bu nedenle mevcut fiyat seviyelerinde çok fazla potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, “Gümüş altından daha iyi performans gösterecek. Bu genellikle, değerli metaller için boğa koşusu sırasında ortaya çıkan modeldir.” İfadelerini kullandı.

Millman, gümüşte fiziki arz sıkışıklığının 2023’te kendini hissettireceğini söylüyor.

Tahminler 25-30 dolar aralığında

Commerzbank analisti Carsten Fritsch, gümüşün Fed'in faiz artırımlarının sona ermesinden ve ardından başlayacak faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlardan fayda sağlayacağını düşünüyor. Analist, durgunluğun sona ermesinin ardından beklenen ekonomik toparlanmanın ise endüstriyel kullanımı yüksek olan gümüşe ekstra destek vereceği görüşünde. Fritsch, gümüşün onsunu 25 dolar olarak tahmin ediyor.

Millman'ın gelecek yıl için hedefi ons başına 28-30 dolar civarında. Ancak, “Yatırımcılar, 20 dolar veya altına geri dönülürse büyük geri çekilmelere karşı da dikkatli olmalı" ikazında bulunuyor.

Bank of America, gümüşün gelecek yıl ons başına 25 doları göreceğini tahmin ediyor. LBMA'nın son konferansına katılanlar gümüş için 28.30 dolar öngörüsünde bulundular.

Altında noel baba rallisi uyarısı

Altın ve gülmüşte çıkış hareketi sürüyor. Yeni yıl öncesi son işlem haftasına girerken altında hızlı bir yükseliş yaşanma olasılığı bulunuyor. Uzmanlara göre 1.800 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça bu seviyeye doğru geri çekilmeler piyasada alış fırsatı olarak değerlendirilecek. 1.815 dolar üzerinde kalıcılık durumunda 1.820, 1.825 ve 1.828 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olacaktır. Orta vadede ise 1.840, 1.880 ve 1.900 seviyeleri direnç bölgesi olarak gösteriliyor. Fed yetkililerinden yıl sonuna kadar açıklama yapmayacak olmasıyla risk iştahının arttığını söyleyen uzmanlar, artışları Santa rallisine hazırlık olarak görüyor.

* Yurt dışı piyasalarda yılın son günlerinde yaşanan hızlı yükselişler Santa Rallisi ya da Noel Baba Rallisi olarak adlandırılıyor.

Ons altındaki yükseliş ile birlikte Dolar/TL tarafındaki yükseliş denemeleri gram altını 1091 seviyelerinde getirdi. Bu bölge önemli bir direnç alanı olarak gösteriliyor. 1090’ın üzerindeki kapanışların sarı metali 1100’ün üzerine çıkarabileceği belirtiliyor.