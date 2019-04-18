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Badou Ndiaye'nin kulübü Stoke City'den Galatasaray'a kötü haber

29 yaşındaki Badou Ndiaye'yi Çin ya da Suudi Arabistan’a satma kararı alan Stoke City'nin Galatasaray'ın kiralama teklifine sıcak bakmadığı öğrenildi.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:37
Badou Ndiaye'nin kulübü Stoke City'den Galatasaray'a kötü haber

Sezonun ilk yarısında performansı hayal kırıklığı olarak görülen Badou Ndiaye, 2-2 biten Fenerbahçe derbisinden sonra kavgaya karışmış ve 5 maç ceza almıştı. Ligin ikinci yarısında eski formuna kavuşan Senegalli dinamo, Terim'in jokeri oldu. Ndiaye, bu periyotta takıma 3 gol ve 2 asistle skor katkısı yaptı. Premier Lig'e dönme şansı kalmayan Stoke City'de kariyerine devam etmeyi düşünmeyen yıldız futbolcu için Galatasaray ise sezon sonunu beklemeden girişimde bulundu.

Devre arasında teklif almıştı

Sarı-kırmızılılar 750 bin Euro kiralama bedeli ödediği 1990 doğumlu yıldız oyuncu için İngilizlere, "Tekrar kiralayın" mesajını iletti. Ancak Stoke City cephesi 1 sene önce Galatasaray'a 16 milyon Euro bonservis ödedikleri Ndiaye'yi yazın satmaya karar verdi. Devre arası Çin'den teklif alan Ndiaye'nin menajeri William D'Avila son dönemde Suudi Arabistan'a (Giuliano, Garry Rodrigues) önemli transferler gerçekleştirdi. İngilizler, Galatasaray'a tekrar kiralamayacakları Ndiaye'yi 10 milyon Euro üzeri bonservisle Çin ya da Suudi Arabistan'a satacak.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:37
  1. Badou Ndiaye
  2. Galatasaray
  3. Stoke City

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