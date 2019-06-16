NBA'da dev takas gerçekleşti! Anthony Davis Lakers'ta ABD profesyonel basketbol ligi NBA'de yılın takası gerçekleşiyor. NBA'in en köklü takımlarından Los Angeles Lakers, All Star forvet Anthony Davis'i takıma katmak için tüm imkanlarını seferber etti.

NBA'da önümüzdeki sezon şampiyonluk parolasıyla sezona girmek isteyen Los Angeles Lakers, takıma dev bir yıldızı kazandırdı. Los Angeles Kulübü, New Orleans Pelicans'ın süperstarı Anthony Davis'i takas yoluyla takımına kattı. Los Angeles, Davis karşılığında Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Josh Hart'ı Pelicans'a gönderdi. Bunun yanı sıra Lakers 2019'daki 4. sıra draft hakkını ve bir sonraki iki tane birinci sıra draft hakkını New Orleans Kulübü'ne devretti. 2012 NBA draftında Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Davis, kariyerinde 3'er kez NBA ilk 5'ine girdi ve blok kralı oldu. 26 yaşındaki forvet, 7 sezon boyunca 23,7 sayı, 10,5 ribaunt, 2,1 asist ve 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı.

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