0553 313 94 23

NBA yıldızı "Yumurta Çocuk" yazılı ayakkabıyla oynadı

NBA oyuncusu Ben Simmons, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan Avustralyalı Senatör Fraser Anning'e yumurta atan 17 yaşındaki Will Connolly'e destek için "Yumurta Çocuk" yazılı ayakkabıyla maça çıktı

20 Mart 2019 Çarşamba 21:10
NBA yıldızı "Yumurta Çocuk" yazılı ayakkabıyla oynadı

NEW YORK (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Ben Simmons, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly'e maç esnasında giydiği ayakkabıyla destek verdi.

Aslen Avustralyalı olan ve "Philadelphia 76ers" forması giyen Simmons, dün gece Charlotte Hornets ile yapılan maçta, Connolly'nin "Yumurta Çocuk" (Egg boy) lakabına ithafen "Yumurta Çocuk" yazılı bir ayakkabı giydi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda da Connolly'i "Efsane" olarak niteleyen Simmons, geçen hafta Sacramento Kings karşılaşmasında "Yeni Zelanda için dua edin" (Pray for NZ) yazılı ayakkabı giyerek, terör saldırılarına tepki göstermişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Connolly, terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti.

Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Fraser Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darbetmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:10
  1. Ben Simmons
  2. terör saldırısı
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım, A Milli Futbol Takımını ziyaret etti
    1. Binali Yıldırım, A Milli Futbol..
    2. Alan, “Hep birlikte yeni Zonguldak’ı..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    4. "Seçimi kazanmak için yola çıktık"
    5. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önlemleri..
    6. Genç Kadınlar Türkiye Güreş..
    7. EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni
    8. 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım..
    9. Genelkurmay çatı davası
    10. 800 bin takipçisi olan YouTuber anne,..
    11. FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka:..
    12. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    13. Zeybekci ‘İzmir Kültür ve Sanat..
    14. İnegöl’de polis çok sayıda silah ele..
    15. "Bunların belediyecilik karneleri..
    16. Amasya’da Erdoğan heyecanı
    17. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    18. Adıyaman'da kaçak akaryakıt operasyonu
    19. Karaman’da koyun hırsızlığına karışan..
    20. BBP'nin Turgutlu mitingi
    21. "Kudüs benim için kırmızı çizgidir"
    22. Fenerbahçe Beko'da gözler, CSKA..
    23. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    24. Washington Post'tan kiliselerdeki..
    25. Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
    26. ABD, BM'nin Meksika sınırına ziyaret..
    27. Kağıthane’de elektrik direğinde..
    28. "Spekülasyon yaparak tüketicimize..
    29. Cudi Dağı’nda teröristlere ait..
    30. Fenerbahçe'den taraftarlara bağış..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar