Nazmi abinin formülü sıkıntıları çözecek

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım; dernek olarak hayata geçecek projelerin devamlılığını garanti altına alacak ve tüketicinin mağduriyetini önleyecek inşaat sektöründe yaşanan sorunların çözülmesine yönelik tüm dünyada uygulanan bir model olan SPV (Special Purpose Vehicle) iş ortaklığı üzerinde çalıştıklarını, bu konuda bir rapor hazırlayıp resmi kurumlara sunacaklarını açıkladı.

SPV modelinde arsa sahibiyle birlikte finans kuruluşuna gidip garantörü olarak da yapılacak yapının hisselerini bankaya rehin verildiğini söyleyen Durbakayım, ’’Müteahhittin batması durumunda ise inşaat bitirme sigortası devreye giriyor ve gerekirse başka bir müteahhitle inşaat bitirilebiliyor. Devlet tarafından bu sistemi denetleyen bir kurum oluşturuluyor. Satışlar geldi para toplandı hak edişlerden herkes payını aldı böyle olduğu vakit biz de zan altında kalmayız’’ dedi.

Dedikodu var ama sektör ayakta

İnşaat sektörü hakkında birçok dedikodunun olduğunu söyleyen Durbakayım, ’’Ama biz hâlâ dimdik ayakta duruyoruz. Bakanlığın da Konut Bitirme Sigortası üzerinde durmasından dolayı biz SPV modelini daha da üzerinde çalışıp işlevsel hale getirip bakanlığa öneride bulunacağız. Sivil toplum kuruluşlarının görevi birtakım konuların üzerinde çalışmak ve bunu yetkili makamlara arz etmek uygun görülürse hayata geçebilir’’ dedi.

İvme katan gelişmeler

KDV ve harçlardaki indirimler, yabancıya satış için gerçekleştirilen düzenlemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra Emlak Konut GYO’nun STK’lar ve sektör oyuncuları ile hayata geçirdiği kampanyalar, finansal teşvikler ve kamu bankalarının faiz indiriminin sektörün ayakta kalmasında rol oynadığını vurgulayan Nazmi Durbakayım: “Konuttaki durgunluğun sebebi mevduat faizlerinin yüksekliğidir. Bu oran düşürülmelidir’’ uyarısında bulundu.

Bu sorunlar acil çözüm bekliyor

-Müteahhitlik yeniden tanımlanmalı. Nitelikli ve nicelikli müteahhitlik profili olmalı.

-Ruhsat alımındaki tıkanıklar giderilmeli.

-Müktesep haklarla ilgili düzenleme hayat bulmalı