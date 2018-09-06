Nazlı Ilıcak ne kadar hapis yatacak? Son dakika Nazlı Ilıcak'a ceza

Nazlı Ilıcak hakkında istenen ceza son dakika belli oldu. Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler Grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı sanık Ilıcak'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.