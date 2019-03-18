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Nazlı Çiçek’e hüzünlü veda

İzmir’de lösemi teşhisiyle ilik bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:22
Nazlı Çiçek’e hüzünlü veda

İzmir’de lösemi teşhisiyle ilik bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Baba Ziya Gezginer, "O donör olmak için gitmişti. Böyle bırakmayacağız. Ablası da donör uyarsa o da verecek, annesi de donör uyarsa o da verecek, ben de uyarsa vereceğim. Kime uyarsa, vermeyen bu yoldan dönen namerttir” dedi.


Tüm Türkiye’nin uygun ilik bulunması için seferber olduğu Öykü Arin Yazıcı’ya donör olan Nazlı Çiçek Gezginer’e, donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulmuştu. Hastaneye kulak ve boğaz ağrısı ile ateş şikayetleri ile giden genç kız, doğum günü olan 27 Şubat’ta kemoterapi tedavisi görmeye başlamıştı. Genç kıza ilik nakli yapılabilmesi için uygun donör aranırken genç kız tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümünde bugün hayatını kaybetti.



Gelinlik duvağı ve çiçeklerle örtüldü


Genç kız için Alsancak Hocazade Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Katafalka konulan tabutun üzerine, gelinlik duvağı ve papatyalarla birlikte çiçekler örtüldü. Genç kızın annesi Pınar Sedef Gezginer (45), babası Ziya Gezginer (46) ile ablası Müjde Gezginer bir an olsun tabutun başında ayrılmazken, ayakta durmakta güçlük çeken aileyi yakınları teselli etti. Nazlı Çiçek’in ablası Müjde Çiçek, kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.


Kızının cenaze namazının kılınmasının ardında tabutunu hemen omuzlatmayan baba bir süre tabutun başında durdu. Camide bulunanlara seslenen acılı baba Ziya Gezginer, kızı için tek isteğinin dua olduğunu belirterek, herhangi bir yere 5 liralık bağışta bulunmasını istedi.



“Böyle bırakmayacağız”


Baba Ziya Gezginer gözyaşları içinde, “Böyle bırakmayacağız. Ablası da donör uyarsa o da verecek, annesi de donör uyarsa o da verecek, ben de uyarsa vereceğim. Kime uyarsa, vermeyen bu yoldan dönen namerttir. O donör olmak için gitmişti. Umut oldu. Hayat bir gün o da yaşadığımız tek gün. Kızım için 17 Mart’ta hayat bitti. Nefes almıyor, bitti” dedi.


Genç kız naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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