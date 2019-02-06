Nazire Dedeman Çağatay son yolculuğuna uğurlandı Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, Tarabya'da bulunan Dedeman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çağatay'ın cenaze namazı, Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılındı.

Nazire Dedeman Çağatay'ın eşi Cem Çağatay, kızları Özlem ve Özben Önal'la birlikte diğer aile mensupları, cami avlusunda kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Cenazeye, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı. 70 yaşında vefat eden Çağatay'ın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.











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