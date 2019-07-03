0553 313 94 23

Nazilli’nin kardeş şehri Serdarlı oldu

Nazilli Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
Nazilli’nin kardeş şehri Serdarlı oldu

Nazilli Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Toplantıda 8 madde görüşülerek karara bağlandı.



Belediye Meclisi Temmuz 2019 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında yapıldı.


Meclis toplantısında, Belediye Meclisinin 2019 yılında izin yapacağı ay, Hamidiye Mahallesi 30 parselin müftülüğe tahsisi, 24 farklı bölgede yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri, ilan ve reklam panolarından alınacak ücretler, halk oyunları ekibinin yurt dışına görevlendirilmesi, içkili yer bölgesinin tespiti, Yeni Mahalle 627 ada 1 parsel inşaatının satışlarının yapılması için Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a yetki verilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Serdallı ilçesinin kardeş şehir olarak belirlenmesi konuları görüşüldü.


Belediye Meclisi’nin 2019 yılında izin yapacağı ayın belirlenmesi maddesi uyarınca gündem yoğunluğundan dolayı izin yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.


Hamidiye Mahallesi 30 parselin müftülüğe tahsisi hususunun Plan Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesi ve Nazım İmar Planı değişikliğinin İmar Komisyonu’na sevki kararlaştırıldı.


İlan ve reklam panolarından alınacak ücretler konusunun Plan Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.


Halkoyunları ekibinin yurt dışına görevlendirilmesi maddesi oy birliğiyle, içkili yer bölgesinin tespiti maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi.


Eski köy garajı olarak bilinen ve İnci Yaşam’ın inşasının bulunduğu alanda satış yapılması için Başkan Özcan’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Serdarlı ilçesi ise oy birliği ile kardeş şehir seçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş uygulaması
    1. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş..
    2. TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü
    3. TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını..
    4. TMO müdürlerinden Özalp ilçesine..
    5. Fındık üreticisinin umudu TMO
    6. GÜNCELLEME - Interpol'ün aradığı..
    7. Çarşamba Devlet Hastanesinde bir ilk
    8. İsrail yıllardır alıkoyduğu 20 tekneyi..
    9. FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu..
    10. Niğde'de bir araçta 37 kaçak göçmen..
    11. "Martı Timleri" görev başında
    12. Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
    13. Hafter için rüzgar tersine döndü
    14. Müslüman aktris Zaira, oyunculuğu..
    15. Kıbrıs gazilerine madalya
    16. Niğde’de 37 kaçak göçmen yakalandı
    17. GÜNCELLEME - Yozgat'ta silahlı kavga:..
    18. Torbalı için mimarlar yarışacak
    19. Başkan Şahin’den eğitime tam destek
    20. Erol Mütercimler, İsmail Küçükkaya ve..
    21. Mesut Barzani'den "Türkmen ve..
    22. Giresunspor, Uğur Akdemir’i kadrosuna..
    23. Başkan Selçuk : " Kumluca’da daha..
    24. Kaymakam Dinç vatandaşlarla buluştu
    25. Astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
    26. Afrika Kupası'nda grup aşamasının en..
    27. Giresunspor, Uğur Akdemir'i transfer..
    28. Başkan Beyoğlu, Alatosun sakinleriyle..
    29. Başkan Büyükkılıç acılı aileyi yalnız..
    30. Vali Günaydın Kayseri Memur Sen’i..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz