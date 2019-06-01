Nazillililer Kadir Gecesini Yeni Sanayi Camisinde idrak etti

Aydın’ın Nazilli İlçesi Yeni sanayi Sitesinde bulunan Cumhuriyet Camiinde Ramazan süresince devam eden etkinlikler Kadir Gecesinde de sürdü.

Sınırlı Sorumlu Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından kooperatifin güney kısmında 19 yıl önce inşa edilen Yeni Sanayi Cumhuriyet Camii, o yıllarda cemaat bulmada güçlük çekerken 2011 yılından Nuri Arslan ve Yönetiminin başa gelmesiyle camide yapılan yenilikler, etkinlikler ve ikramlarla ilçedeki cemaat zengini camiler arasında yer almayı başardı. Mübarek Ramazan Ayının en önemli gecesi sayılan Kadir Gecesi’nde de büyük ilgi gören Cami cemaati, ‘Sanki İstanbul’daki Eyüp Sultan Camiinde ibadetimizi yapıyoruz. Eyüp Sultan Ruhu Nazilli’de de yaşıyoruz” dedi.

Ramazan ayı dayanışması

Nazilli’de Ramazan ayı nedeniyle yapılan etkinliklerde yardımlaşma, dayanışma ve ibadetin önemi vurgulanırken Yeni Sanayi Sitesinde bulunan camide Ramazan ayı boyunca yapılan ilginç etkinlikler camiye gelen cemaatin artmasına neden oldu. Ramazan ayının başlaması ile birlikte yakınlarında konut bulunmayan ve cemaatin az olduğu camiyi yaptıran Sınırlı Sorumlu Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin maddi destekleri ile cemaatte patlama yaşandı. Her gün kar helvası, lokma, lokum-bisküvi, gofret, kek, limonata ve soğuk su ikramında bulunulan camide geçtiğimiz yıllarda hafta sonları da Hacivat-Karagöz gösterileri yapılınca cami dolup taştı. İlçenin en uzak semtlerinden dahi ilgi gösterilen Yeni Sanayi Cumhuriyet Camideki etkinlikler ilçedeki diğer camilere de örnek oldu. Nuri Arslan ve ekibinin 2011 yılında göreve geldikleri andan itibaren başlattıkları uygulama ile Nazilli’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Sınırlı Sorumlu Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nuri Arslan "Yönetim ve denetim kurulumuzun maddi destekleri ile Ramazan ayı boyunca camimize gelenlere zengin ikramlarda bulunuyoruz. Hem hayır yapıyor hem de bu sayede 2011 yılı öncesinde imamı dahi tutmakta zorlandığımız camimiz şimdi dolup taşıyor" dedi.

Cemaat artıkça destek de artıyor

Kooperatifi’ne ait olan camide kooperatif yönetimince camiye gelenleri eğlendirmek ve cemaati artırmak amacıyla yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarından ve bağışlarından karşılanan ikram ve eğlencelerin aynı zamanda dayanışmanın da sembolü olduğunu ifade eden Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Camimiz 19 yıl önce tamamlanarak hizmete açıldı. Ancak gündüzleri sadece öğle ve ikindi namazlarında sanayi sitesi esnafına hizmet veren camimiz geceleri çalışanlar dışında insan bulunmadığı için sabah, akşam ve yatsı namazlarında cemaat bulunmuyor. Biz de hem camimizi tanıtmak hem de cemaati artırmak için yönetim ve denetim kurulumuzun aldıkları huzur hakları ve ayrıca maddi destekleri ile Ramazan ayı boyunca camimize gelenlere zengin ikramlarda bulunuyoruz. Hem hayır yapıyor hem de bu sayede biz 2011 yılında yönetime gelmeden önce imamı dahi tutmakta zorlandığımız camimiz şimdi dolup taşıyor. Cemaatimiz arttıkça ikramlarımızda artıyor. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca mübarek Kadir Gecesinin ve önümüzdeki Salı günü kutlayacağımız Ramazan Bayramının da tüm esnafımız, halkımız ve İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yediden yetmişe yaklaşık iki bin kişinin Kadir Gecesini idrak etmek amacıyla geldiği camide tüm alanlar dolup taşarken çok sayıda vatandaşın buldukları her türlü örüyü seccade niyetine kullanarak huşu içerisinde ibadetlerini yerine getirmeleri dikkatlerden kaçmadı. Çok sayıda protokol üyesinin yanısıra kooperatifin yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar okunan Mevlit ve duaların ardından teravih namazını hep birlikte kıldı. Gecenin sonunda ise teşbih namazı ile Kadir Gecesi tamamlandı.