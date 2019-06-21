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Nazillili Kadınlardan örnek dayanışma;

Aydın’da Nazillili kadınlar kan ve kök hücre bağışı için seferber oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 14:41
Nazillili Kadınlardan örnek dayanışma;

Aydın’da Nazillili kadınlar kan ve kök hücre bağışı için seferber oldu. Yaz aylarında yaşanan kan stoklarının azalması ve kök hücre bağışına dikkat çekmek ve bağışta bulunmak amacıyla örgütlenen kadınlar Cumartesi günü Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı yapacak.


Nazilli protokol eşleri başta olmak üzere ilçedeki kadın dernekleri ve toplulukları olmak üzere kök hücre ve kan bağışında farkındalık oluşturmak ve bağışta bulunmak üzere ‘Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can’ sloganı ile 22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 16.00-23.30 arası Nazilli Belediye Meydanı’nda kurulacak olan kan bağışı toplama ünitelerinde toplanacakları belirtildi.


Yaz ayları ile beraber kan stoklarında azalma yaşanmaması için her gün Aydın’ın birçok ilçesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Türkiye Kızılay Derneği Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, “Kan bağışı konusunda halkımızı bilinçlendirmek için çalışmalar sürüyor. En büyük hedefimiz; kan ve kök hücre için tek kaynağının insan olduğunu, bu kök hücre ve kan bağışının da insana hiçbir şekilde zararı olmadığını anlatabilmek. Türkiye’de kök hücre bekleyen bin 700 lösemi hastası ve kanserli hastalar var. Onların tek umudu 18-50 yaş arası sağlıklı bireylerin kök hücre bağışında bulunmalarıdır. Yaz aylarının gelmesi ve tatil sezonunun başlaması ile birlikte kan bağışlarında ciddi oranlarda azalma yaşanıyor. Kan ve kök hücre bağışı günlük ya da haftalık değil her an ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Ülke nüfusumuzun ortalama yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak kan bağışında bulunanların neredeyse tamamı erkeklerden oluşuyor. Bu konuda kadınlarımızı da kan bağışına yönlendirebilir ve onları da bağışa yapanların arasına kazandırabilirsek, özellikle son 3-4 yılda artan doku bağışına da destek kazandırabiliriz. Nazillili kadınların kök hücre ve kan bağışında duyarlı davranmaları bizleri çok mutlu etti. Eğer kadınlarımızın desteğini alırsak kan ve kök hücre bağışlarında artış olur. Her an bizlerin de ihtiyacı olabileceğini düşünerek herkes kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz. Nazillili kadınlara da desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:41
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