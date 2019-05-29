0553 313 94 23

Nazilli’de yaşayan Afyonlular iftarda buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve 22 bine ulaşan sayıları ile ilçe nüfusunun 6’da birini oluşturan Afyonkarahisarlılar, dernekleşmelerinin ardından geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:23
Nazilli’de yaşayan Afyonlular iftarda buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve 22 bine ulaşan sayıları ile ilçe nüfusunun 6’da birini oluşturan Afyonkarahisarlılar, dernekleşmelerinin ardından geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.


Afyonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel halde ikincisi düzenlenen iftar yemeği protokol üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirildi. Geçtiğimiz 28 Şubat tarihinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu’nun katılımı ile açılan dernek binalarının ardından ilçede yaşayan tüm Afyonluları kucaklamak ve bir arada tutmak amacıyla çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Dernek Başkanı Bülent Akgün; “Derneğimiz, bize gönül veren değerli dostlarımızın verdikleri yetki sayesinde hak ettiği yere kavuşacaktır. Ben ve yönetimim derneğimizi daha faydalı ve iyi yere getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Ramazan Ayının paylaşma, dayanışma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Hayırsever üyelerimizin desteğiyle oluşturduğumuz iftar soframızı bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.


Nazilli Belediye Başkan yardımcısı Mert Öreroğlu da konuşmasında, “Ramazan ayında ortak iftarlar hepimizin bir araya geldiği güzel anlardır. Bu ramazanda da birçok iftar programına katıldık. Derneğimiz Nazilli’de ilk yılını dolduruyor. Biz de tüm dernekler gibi onlarında yanlarındayız. Bu organizasyonu gerçekleştiren herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.


İftar organizasyonunda Nazilli’deki Afyonlularla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden eski Afyonkarahisar Valisi, şimdiki Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner, “Ramazan vesilesiyle daha önce 2 yıl görev yapmış olduğum hemşerilerimle yeniden bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bu birlik ve beraberliğiniz devam eder” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı
    1. KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı
    2. 1 Dolar ne kadar? Dolar 6 TL’nin..
    3. Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı..
    4. ABD ‘den AP seçimlerine tebrik
    5. Borsa İstanbul'a 1.2 milyarlık dev..
    6. Vali Arslantaş, ilçe ziyaretlerinde..
    7. Kara yollarında durum
    8. Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin..
    9. Aydın’da akrep sokmalarına dikkat
    10. Nazilli’de yaşayan Afyonlular iftarda..
    11. YOFDER’den Nazilli’de folklor şöleni
    12. Başkan Atay, mahalle toplantılarına..
    13. Beypazarı’nda dolu alarmı
    14. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka..
    15. Soylu: Kaymasına müsaade edilmeyecek!
    16. ABD yönetiminden Avrupa Parlamentosu..
    17. Cihannüma Derneği Sahur Buluşması
    18. MGK’nın gündemi belli oldu! İşte..
    19. Altun'dan İstanbul'un fethi mesajı
    20. Fuat Oktay: Türkiye'ye karşı bir..
    21. Aydın'da baba oğul kavgası kanlı bitti
    22. Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
    23. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    24. Kepçenin altında kalan sanayi işçisi..
    25. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2..
    26. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    27. Balıkesir’de FETÖ operasyonu
    28. Prens Selman'ın 450 milyon dolara..
    29. TSK'nın Pençe Operasyonu'na CHP sessiz..
    30. Milli füze BORA Yunanistan'ı..
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!
    İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!