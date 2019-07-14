0553 313 94 23

Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bahçelerinden dönmekte olan baba ile kızı uçurumdan yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2019 Pazar 00:25
Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bahçelerinden dönmekte olan baba ile kızı uçurumdan yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Acı olay havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen baba ile kızı aramaya giden aile fertlerinin traktörü derede devrilmiş halde bulunmasıyla ortaya çıktı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında Nazilli’ye bağlı Kızıldere-Gülağaç Mahallesi Gargacık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Erkan Kurut, kızıyla birlikte bahçe işlerini yaptıktan sonra 09 PR 219 plakalı traktörüyle evine doğru seyir halindeyken rampada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörün altında kalan baba Erkan Kurut (45) ile kızı İrem Kurut (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Her gün aynı saatlerde eve gelen baba ile kızın gelmemesi üzerine telefonla ulaşamayan aile fertlerinden büyük kızları, Gargacık mevkiinde traktörün ters devrilmiş halde olduğunu fark etti. Olay yerine yaklaştığında ise babasını ve kardeşinin traktörün altında buldu. Kız kardeşine ve babasına kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan genç kız, ardından köye inerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, 110 İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün dahi zor çıktığı kaza alanına İtfaiye ve Acil Sağlık ekipleri yürüyerek ulaştı. Köylüler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan baba-kızın sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarma tarafından olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, Nazilli Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardındanbaba Erkan ve kızı İrem Kurut’un cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza tüm köy halkını yasa boğdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 00:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza!
    1. Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60..
    2. Çine’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    3. ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye'..
    4. El feneriyle eve giren 2 hırsız..
    5. Daireden gelen kötü kokular vahşeti..
    6. Tatvan’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    7. "12 Punto TRT Senaryo Günleri"..
    8. Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü..
    9. ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki..
    10. Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı
    11. İzmir’de Nil İpek rüzgarı
    12. Iraklılar hükmet karşıtı kitlesel..
    13. Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu:..
    14. Nazilli’de traktörün altında kalan..
    15. Hakkari'de baraj gölünde 3 çocuk..
    16. Federica Mogherini Irak'ta..
    17. Malatya'da motosiklet devrildi: 3 yaralı
    18. Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    19. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2019
    21. Ekmeği ucuz satan fırıncıyı mahkemeye..
    22. Komşusunun eşeğini keserle yaraladığı..
    23. Sudan'da taraflar arasındaki toplantı..
    24. "Cumhurbaşkanımızın sesi bize güç verdi"
    25. Camide namaz kılan kardeşini öldürdüğü..
    26. Tendürek’te 3 terörist etkisiz hale..
    27. (Özel) 1 kişinin öldüğü yamaç paraşütü..
    28. ABD'yi Barry Kasırgası vurdu! On..
    29. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    30. Danimarka'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!
    İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!
    Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun
    Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi