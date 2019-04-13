Nazilli’de trafik kazası; 1 ölü Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde, Nazilli-Kuyucak karayolunda meydana geldi. Mehmet Karaköy idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesim üzerine takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Mehmet Karaköy’ü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Karaköy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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