Nazilli’de öğretmenlerden beğenilen konser

Aydın’ın Nazilli İlçesinde Nazilli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü bünyesindeki Öğretmenler Korosu, Belediye Tiyatro Salonu’nda verdiği muhteşem konserle dinleyenleri mest etti. Konser sonunda koroya dahil olan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da koroya eşlik ettiği iki eserle büyük beğeni topladı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen ve iki bölümden oluşan ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler’ konserinde öğretmenler tarafından 24 eser seslendirildi. Nazilli Öğretmenevi ve ASO Müdürü Nail Çakan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konseri Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Zeliha Toros, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli izledi. 2002 yılında kurulan Nazilli Öğretmenevi ve ASO Öğretmenler Korosu tarafından koro ve solo şeklinde seslendirilen 24 eser büyük beğeni ile dinlenirken salonda bulunan vatandaşlar zaman zaman kendilerini nağmelerin içinde buldu.

İzleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan öğretmenlere çok teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kendisi için yapılan sürprize de ayrıca teşekkür ederek, “Büyük nezaket gösterdiler. Sevdiğim bir şarkıyı dinlendirdiler ve o sırada bizi de davet ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Kötü sesime rağmen onlara eşlik etmek ayrı bir mutluluk oldu. Nazilli’mizde kültür-sanatın, eğitimin, gelişimin yanındayız. Böyle güzel faaliyetlerde de her zaman yanlarında olacağız. Onları dinlerken büyük emek verdiklerini gördük” dedi.

Muhteşem performansları ile izleyicinin kalplerinde taht kuran Nazilli Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Zuhal Dilbaz ve Nazilli Lisesi Müzik Öğretmeni Hayriye Adagüme, seslendirdikleri eserlerle geceye damga vurdu.