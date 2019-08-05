Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Nazilli’de kurban kesim yerleri belirlendi. Tespit edilen 6 farklı noktada vatandaşların kurbanlarını kesebileceklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini söyledi.

Nazilli’de Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Vatandaşın, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için,kesim yerlerini Nazilli’nin 6 ayrı noktasında netleştiren Nazilli Belediyesi, bayram boyunca hizmetlerini aksatmadan sürdürecek.

Bu yıl 11 - 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı süresince, belediyeye ait mezbaha tesislerinde, ücret karşılığında kesim yapılacak. Belirlenen 6 noktanın dışında vatandaşların kurban kesimi yapmamaları konusunda net uyarılarda bulunan belediye yetkilileri, kesim fiyatlarının küçükbaş hayvanlar için 80 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 350 TL olarak belirledi.

Vatandaşları sağlıklı koşullarda kurban kesmeleri konusunda dikkatli olmaya çağıran Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, görevli personel tarafından Kurban Bayramı’yla ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Başkan Özcan açıklamasında, “Manevi görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlarımızı, hijyenik, sağlıklı ve helal kesim için belediyemize ait mezbahaya bekliyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımız, belediyemiz tarafından belirlenen 6 ayrı noktada kendilerine en yakın olan kurban kesim yerini tercih edebilir. Halkımızın dini vecibelerini yerine getirirken çevreye karşı daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum. Şimdiden tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri ise şöyle; Balık Pazarı Girişi

Dumlupınar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Kargocular Sokağı, Şirinevler Kapalı Semt Pazarı

Turan Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı.