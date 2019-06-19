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Nazilli’de hayatı durduran felaketin izleri siliniyor

Aydın’ın Nazilli İlçesinde, dün meydana gelen ve son yıllardaki en fazla yağışla birlikte gelen fırtınayla büyük zarar gördü.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:09
Nazilli’de hayatı durduran felaketin izleri siliniyor

Aydın’ın Nazilli İlçesinde, dün meydana gelen ve son yıllardaki en fazla yağışla birlikte gelen fırtınayla büyük zarar gördü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından kriz masası kuruldu. Bir yandan yaşanan felaketin yaraları sarılırken öte yandan meteorolojinin uyarıları doğrultusunda yaklaşan yeni fırtına için de hazırlıklar tamamlandı.


Bilindiği gibi dün öğleden sonra fırtınayla birlikte özellikle ilçenin kuzey bölümünde etkili olana sağanak yağış büyük hasara neden oldu. Özellikle de Yeşil Mahalle, Kurtuluş Mahallesi, Zafer Mahallesi ve Altıntaş Mahallelerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış büyük ağaçları köklerinden sökerek çevredeki bina ve araçların üzerlerine devrilerek büyük hasara neden oldu. Yüksek binaların çatıları ve çatılarda bulunan güneş enerjileri caddelere savruldu. Aşırı yağan yağmur nedeniyle altyapı felç olurken rögarlardan taşan sular Albay İbrahim Karaoğlan Caddesi üzerindeki demiryolu alt geçidini suyla doldurdu. Bu sırada Belediye Temizlik İşçileri ise üzerlerinde bulundukları traktörle suya kapıldı. Son anda traktörün üzerine çıkarak boğulmaktan son anda kurtulan işçilerin imdadına itfaiye yetişti.


Yağmur ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan ve olası ağaç devrilmeleri, çatı malzemelerinin düşmesinden korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle şehrin birçok caddesinde sele kapılan eşyalarla birlikte bazı binaların bodrum katlarında da su baskını yaşandı.


Birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlar zarar gördü. Fırtına nedeniyle yaşanan felakette can kaybının yaşanmaması ise teselli oldu.


Kriz Masası oluşturan Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bu sabah erken saatlerde bir toplantı yaptı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşanan felaketten dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve en büyük tesellilerinin ise can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirerek, “Dün yaşanılan afet sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Nazilli Belediyesi olarak bugün yaşanabilecek sağanak yağış ve fırtına için Kriz Masası ve Afet Koordinasyon Merkezi oluşturduk. 02563132028 nolu telefondan vatandaşlarımız Afet Koordinasyon Merkezimize ulaşabilir. Tüm ekiplerimizi ve ekipmanlarımızı acil eylem planı çerçevesinde şehrimizin belirli noktalarına konumlandırdık. Yaşanılabilecek sıkıntılara ilişkin vatandaşlarımızın bizlere ivedilikle bilgi vermelerini, daha tedbirli ve kurallara uygun davranmalarını rica ederim” diyerek açıklama yaptı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:09
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