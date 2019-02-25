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Nazilli’de festival coşkusu başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 10.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:24
Nazilli’de festival coşkusu başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı belli oldu.


28 Şubat– 11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde müzisyenler, gazeteciler, televizyon programcıları, sinema oyuncuları ve 30 yazar sanatseverlerle buluşacak.


Nazilli Belediyesi tarafından 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nin bu yılki programı belli oldu.


28 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında Belediye Meydanı ve Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek olan festivalde müzisyenler, gazeteciler, televizyon programcıları, sinema oyuncuları ve 30 yazar sevenleri ile buluşacak.



Festival Programı


28 Şubat 2019 Perşembe


20.00 - Bahar Konseri - Nazilli Kaymakamlığı Tsm Korosu Konseri


01 Mart 2019 Cuma


17.00 – Festival Açılışı, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Protokol Konuşmaları Ve Gösteriler


20.00 – Lafını Esirgemeyenler – Yönetmen, Oyuncu, Senarist Müfit Can Saçıntı


02 Mart 2019 Cumartesi


16.00 – Aydın’ın Potansiyel Aydınlıkları – Prof. Dr. Metin Gürü


18.00 – Bağırmayan Anneler – Yazar Hatice Kübra Tongar


20.00 – Cansu Canan’la Gündem Dışı Sohbetler – Sunucu Yazar Cansu Canan Özgen


03 Mart 2019 Pazar


16.00 – Necip Fazıl Kısakürek Ve Eserleri – Yazar Osman Girgin


18.00 – Eyvallah Sohbetleri – Yazar Hikmet Anıl Öztekin


20.00 – Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz – Komedyen, Oyuncu Ceyhun Yılmaz


04 Mart 2019 Pazartesi


16.00 – Kurtuluş Savaşında Kuvayi MilliyeVe Nazilli Kongreleri- YazarEtem Oruç


18.00 – Mutluluk Bilimi – Profesyonel Koç, Yazar Erkan Demir


20.00 – Doğan Cüceloğlu İle Anne Babalık Üstüne Bir Sohbet – Prikolog Yazar Doğan Cüceloğlu – Sosyolog Yazar Polat Doğru


05 Mart 2019 Salı


16.00 – Türkülerle Şiirsel Söyleşiler – Şair Yazar Abdullah Kırık – Şair Yazar Zekeriya Işıklı


18.00 – Aşk Hikayesiyle Gelir – Yazar Kemal Hamamcıoğlu


20.00 – Türkiye Ve Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor – Dr. Oğuz Demir – Prof. Dr. Kerem Alkin


06 Mart 2019 Çarşamba


16.00 – Şairlerimiz Ve Şiirleri – Yazar Kerim Özbekler


18.00 – Yeni Ben, Yeni Bir Beden – Mentör Emel Çekici


20.00 – Türkiye Ekonomisi Bu Günden Sonra Nereye – Ekonomist Bilgi Üni. Öğr. Gör. Murat Sağman


07 Mart 2019 Perşembe


16.00 – Mitolojinin Afradisias’a Şiir Ve Kültür Yolculuğu – Yazar Tahsin Şimşek


18.00 – Canveren Pervaneler- Hayati İnanç


20.00 – Mutlu Yuva Mutlu Yaşam – Prikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı


08 Mart 2019 Cuma


16.00 – Şiirlerle Kainatın En Zarif Varlıklarına – Yazar Şerife Tekin – Yazar Tülay Sarayköylü – Yazar Ali Sarayköylü


18.00 – Güfteden Besteye Rüstü Okyar Şarkıları Ve Şiirleri – Söz Yazarı Rüştü Okyar – Ses Sanatçısı Benek Bilge – Bestekar Murat Demirhan – Şiir Yorumcusu, Şair Ahmet Ormancı


20.00 – Edebiyatımızdaki Kadın Kahramanlar Ve Defne Kaman’ın Maceraları – Öykü Ve Roman Yazarı Buket Uzuner


09 Mart 2019 Cumartesi


16.00 – Sıkı Fıkı Dostlarla Arkadaşlık Ve Hayvan Sevgisi – Reklam Yazarı Tunç Balaban


17.00 – Enver Paşa’nın Şimali Buharadaki Mücadelesi – Sefer Aşır Erarslan


18.00 – Korkma İyi Bir Annesin – Akademisyen Yazar Doç. Dr Saniye Bencik Kangal


20.00 – Hayatımızdaki Rüyaların Yeri ‘Astral Kapılar’ – Araştırmacı Yazar Renan Seçkin


10 Mart 2019 Pazar


16.00 – Hakan Günday’la Söyleşi – Yazar Hakan Günday


18.00 – Mucize Deliller – Öğretim Üyesi Sevil Atasoy


20.00 – İbrahim Sadri İle Şiir Akşamı- Şair Ve Tiyatrocu İbrahim Sadri


11 Mart 2019 Pazartesi


20.00 – Bahar Konseri – Nazilli Belediyesi Tsm Korosu Konseri

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:24
  1. sanat
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