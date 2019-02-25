Nazilli’de festival coşkusu başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı belli oldu.

28 Şubat– 11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde müzisyenler, gazeteciler, televizyon programcıları, sinema oyuncuları ve 30 yazar sanatseverlerle buluşacak.

Nazilli Belediyesi tarafından 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nin bu yılki programı belli oldu.

28 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında Belediye Meydanı ve Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek olan festivalde müzisyenler, gazeteciler, televizyon programcıları, sinema oyuncuları ve 30 yazar sevenleri ile buluşacak.

Festival Programı

28 Şubat 2019 Perşembe

20.00 - Bahar Konseri - Nazilli Kaymakamlığı Tsm Korosu Konseri

01 Mart 2019 Cuma

17.00 – Festival Açılışı, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Protokol Konuşmaları Ve Gösteriler

20.00 – Lafını Esirgemeyenler – Yönetmen, Oyuncu, Senarist Müfit Can Saçıntı

02 Mart 2019 Cumartesi

16.00 – Aydın’ın Potansiyel Aydınlıkları – Prof. Dr. Metin Gürü

18.00 – Bağırmayan Anneler – Yazar Hatice Kübra Tongar

20.00 – Cansu Canan’la Gündem Dışı Sohbetler – Sunucu Yazar Cansu Canan Özgen

03 Mart 2019 Pazar

16.00 – Necip Fazıl Kısakürek Ve Eserleri – Yazar Osman Girgin

18.00 – Eyvallah Sohbetleri – Yazar Hikmet Anıl Öztekin

20.00 – Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz – Komedyen, Oyuncu Ceyhun Yılmaz

04 Mart 2019 Pazartesi

16.00 – Kurtuluş Savaşında Kuvayi MilliyeVe Nazilli Kongreleri- YazarEtem Oruç

18.00 – Mutluluk Bilimi – Profesyonel Koç, Yazar Erkan Demir

20.00 – Doğan Cüceloğlu İle Anne Babalık Üstüne Bir Sohbet – Prikolog Yazar Doğan Cüceloğlu – Sosyolog Yazar Polat Doğru

05 Mart 2019 Salı

16.00 – Türkülerle Şiirsel Söyleşiler – Şair Yazar Abdullah Kırık – Şair Yazar Zekeriya Işıklı

18.00 – Aşk Hikayesiyle Gelir – Yazar Kemal Hamamcıoğlu

20.00 – Türkiye Ve Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor – Dr. Oğuz Demir – Prof. Dr. Kerem Alkin

06 Mart 2019 Çarşamba

16.00 – Şairlerimiz Ve Şiirleri – Yazar Kerim Özbekler

18.00 – Yeni Ben, Yeni Bir Beden – Mentör Emel Çekici

20.00 – Türkiye Ekonomisi Bu Günden Sonra Nereye – Ekonomist Bilgi Üni. Öğr. Gör. Murat Sağman

07 Mart 2019 Perşembe

16.00 – Mitolojinin Afradisias’a Şiir Ve Kültür Yolculuğu – Yazar Tahsin Şimşek

18.00 – Canveren Pervaneler- Hayati İnanç

20.00 – Mutlu Yuva Mutlu Yaşam – Prikoloji Bilim Doktoru Zafer Akıncı

08 Mart 2019 Cuma

16.00 – Şiirlerle Kainatın En Zarif Varlıklarına – Yazar Şerife Tekin – Yazar Tülay Sarayköylü – Yazar Ali Sarayköylü

18.00 – Güfteden Besteye Rüstü Okyar Şarkıları Ve Şiirleri – Söz Yazarı Rüştü Okyar – Ses Sanatçısı Benek Bilge – Bestekar Murat Demirhan – Şiir Yorumcusu, Şair Ahmet Ormancı

20.00 – Edebiyatımızdaki Kadın Kahramanlar Ve Defne Kaman’ın Maceraları – Öykü Ve Roman Yazarı Buket Uzuner

09 Mart 2019 Cumartesi

16.00 – Sıkı Fıkı Dostlarla Arkadaşlık Ve Hayvan Sevgisi – Reklam Yazarı Tunç Balaban

17.00 – Enver Paşa’nın Şimali Buharadaki Mücadelesi – Sefer Aşır Erarslan

18.00 – Korkma İyi Bir Annesin – Akademisyen Yazar Doç. Dr Saniye Bencik Kangal

20.00 – Hayatımızdaki Rüyaların Yeri ‘Astral Kapılar’ – Araştırmacı Yazar Renan Seçkin

10 Mart 2019 Pazar

16.00 – Hakan Günday’la Söyleşi – Yazar Hakan Günday

18.00 – Mucize Deliller – Öğretim Üyesi Sevil Atasoy

20.00 – İbrahim Sadri İle Şiir Akşamı- Şair Ve Tiyatrocu İbrahim Sadri

11 Mart 2019 Pazartesi

20.00 – Bahar Konseri – Nazilli Belediyesi Tsm Korosu Konseri