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Nazilli’de Ceyhun Yılmaz rüzgarı esti

Komedyen, oyuncu, radyo ve TV programcısı Ceyhun Yılmaz, Nazilli Belediyesi 10.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:09
Nazilli’de Ceyhun Yılmaz rüzgarı esti

Komedyen, oyuncu, radyo ve TV programcısı Ceyhun Yılmaz, Nazilli Belediyesi 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında sanatseverlerle buluştu.


Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında, Usta Sanatçı Ceyhun Yılmaz hayranlarıyla bir araya geldi.


Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda ‘Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz’ konulu konferans veren Yılmaz, sosyal medyanın insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu, kontrolsüz kullanımının önümüzdeki yıllarda ne gibi olumsuzluklara yol açacağını esprili bir dille anlattı.


Deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Yılmaz, “Sosyal medya, insan hayatının çok önemli bir bölümüne nüfuz ediyor ve her geçen gün sosyal medyada biraz daha fazla zaman geçiriyoruz. Gerekli işlerimizi çözmemiz dışında, interneti sadece sosyal medya için kullanıyorsak kendimizi kontrol etme zamanımız gelmiş demektir. Sabahları kalktığımızda ilk işimiz telefona bakmak oluyorsa herhangi bir yere gittiğimizde öncelikle şarj aletini istiyorsak ve her an wifi şifresi çekiyorsa canımız, tehlike çanları çalıyor demektir. Eğer bu durumlara açık bir bireyseniz, ülkemizde sosyal medyanın fazla kullanımıyla ilgili sağlık kuruluşlarından gerekli yardımı almalısınız” diye konuştu.


Yılmaz, konferansın ardından kitaplarını imzalayarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:09
  1. sanat
  2. kültür
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